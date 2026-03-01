संभल में रंगों की बहार, जज-डीएम-एसपी ने साझा की होली की खुशियां; एकता का दिया संदेश

होली के इस अवसर पर कई स्थानों पर सामूहिक भोज का आयोजन भी किया गया, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। पूरे जनपद के सरकारी कार्यालयों और कोर्ट परिसरों में उत्साह और उमंग का वातावरण देखने को मिला। संभल में होली की यह तस्वीरें सामाजिक एकता और सौहार्द की मिसाल बनकर सामने आईं, जहां प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारी भी आम लोगों की तरह रंगों में सराबोर नजर आए।