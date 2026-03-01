संभल में रंगों की बहार, जज-डीएम-एसपी ने साझा की होली की खुशियां; एकता का दिया संदेश

संभल में रंगों की बहार..
Holi Celebration Sambhal: संभल में इस बार होली का पर्व केवल परंपराओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह प्रशासन और न्याय व्यवस्था के बीच आपसी सौहार्द का प्रतीक बनकर सामने आया। संभल कोतवाली स्थित मुंसिफ कोर्ट में न्यायाधीश ललित कुमार ने दि बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं और कर्मचारियों के साथ मिलकर गुलाल लगाकर होली मनाई।
जैसे ही न्यायाधीश कोर्ट परिसर में पहुंचे, अधिवक्ताओं ने उनका स्वागत गुलाल और शुभकामनाओं के साथ किया। माहौल पूरी तरह उत्सवमय हो गया और कोर्ट परिसर में रंगों की हल्की बौछार के बीच हंसी-खुशी का वातावरण देखने को मिला।
कार्यक्रम के दौरान नरेंद्र गुप्ता, सचिन पाल ठाकुर, अरविंद कुमार, अमर सिंह सैनी, सुशील आर्य, लव रस्तोगी, वासु, पवन प्रताप, प्रियांशु जैन, जीतपाल, अरविंद सक्सेना, अतर सिंह, हिमांशु शर्मा, वीरेंद्र सैनी, विजयपाल, राजेश और रविराज चाहल सहित कई अधिवक्ताओं ने न्यायाधीश को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दीं।
अधिवक्ता प्रियांशु जैन ने कहा कि होली आपसी भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है, जिसे सभी ने मिलकर उत्साहपूर्वक मनाया। न्यायाधीश ललित कुमार ने भी अपने संबोधन में कहा कि रंगों का यह पर्व जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशियां भर देता है।
इसी क्रम में संभल तहसील में तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने भी एक-दूसरे को गुलाल लगाकर होली का पर्व मनाया। कार्यालय परिसर में कर्मचारियों ने पारंपरिक ढंग से एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं। यहां भी सादगी और गरिमा के साथ रंगों का यह त्योहार मनाया गया, जिससे कार्यालयीन माहौल में आत्मीयता का भाव झलकता नजर आया।
जिला कलेक्ट्रेट बहजोई में डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया, एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई, सीडीओ गोरखनाथ भट्ट और एडीएम प्रदीप वर्मा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर होली का जश्न मनाया। अधिकारियों ने एक-दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दीं और सामूहिक रूप से उत्सव का आनंद लिया। प्रशासनिक अधिकारियों की सहभागिता ने यह संदेश दिया कि त्योहार सभी को जोड़ने का माध्यम होते हैं।
होली के इस अवसर पर कई स्थानों पर सामूहिक भोज का आयोजन भी किया गया, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। पूरे जनपद के सरकारी कार्यालयों और कोर्ट परिसरों में उत्साह और उमंग का वातावरण देखने को मिला। संभल में होली की यह तस्वीरें सामाजिक एकता और सौहार्द की मिसाल बनकर सामने आईं, जहां प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारी भी आम लोगों की तरह रंगों में सराबोर नजर आए।
