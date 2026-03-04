मार्च की तपिश से तपता संभल: 5 साल का रिकॉर्ड टूटा, गेहूं की बालियों पर बढ़ा संकट

March Heat Wheat Yield Sambhal: संभल जनपद में मार्च की शुरुआत से ही तापमान ने पांच वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस अचानक बढ़ी गर्मी ने गेहूं की फसल के लिए गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। वर्तमान में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है, जबकि अगले सप्ताह इसके 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।