ममता की गोद में बुझा मासूम चिराग: दो महीने के बच्चे की रजाई में दम घुटने से मौत, परिवार मातम में डूबा

ममता की गोद में बुझा मासूम चिराग | Image Source - Pexels
Two month baby death sambhal: यूपी के संभल जिले के गवां क्षेत्र स्थित मुटैना गांव में दो महीने के मासूम चिराग यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। बच्चे की मौत के कारणों को लेकर अलग-अलग आशंकाएं जताई जा रही हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बुधवार की रात मां संगीता के साथ सोते समय रजाई में दम घुटने के कारण मासूम की मौत हुई हो सकती है। लेकिन चिकित्सकों ने किसी स्पष्ट कारण की पुष्टि नहीं की है। परिवार में इकलौते पुत्र के जन्म से जो खुशियों का माहौल था, वह मातम में बदल गया है। माता-पिता और परिजन रो-रोकर बुरे हाल में हैं।
परिवार के लिए यह क्षण अत्यंत दुखद है क्योंकि चिराग यादव जन्म के बाद ही परिवार का लाडला बन गया था। उसकी हँसी और खेल-कूद ने घर में खुशियों की लहर दौड़ा दी थी। लेकिन अब वही खुशियां मातम में बदल गई हैं। मासूम के अचानक निधन ने पूरे गांव में शोक की लहर फैला दी है।
चिराग की मौत के समय वह अपनी मां के पास सो रहा था। परिवार का कहना है कि बच्चे को सर्दी से बचाने के लिए ओढ़ाई गई रजाई में दम घुटने की संभावना हो सकती है। हालांकि चिकित्सक स्पष्ट करते हैं कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कुछ भी निश्चित रूप से कहना मुश्किल है।
रजपुरा थाना क्षेत्र के मुटैना गांव निवासी किसान सचिन कुमार और उनकी पत्नी संगीता की शादी दो साल पहले हुई थी। शादी के दो साल बाद दिसंबर की शुरुआत में संगीता ने पुत्र को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद घर में खुशियों का माहौल था। चिराग का नामकरण संस्कार भी हाल ही में संपन्न हुआ था। लेकिन अब यह खुशियों भरा माहौल मातम में बदल गया है।
बुधवार रात को मां संगीता ने बच्चे को दूध पिलाया और उसे अपने पास सुला दिया। गुरुवार सुबह लगभग साढ़े छह बजे जब मां ने बच्चे को उठाया तो वह मृतावस्था में था। मां की चीख-पुकार सुनकर परिजन तुरंत बच्चे को गवां के निजी अस्पताल ले गए। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मासूम के ताऊ सुभाष ने बताया कि हो सकता है कि रजाई में दम घुटने के कारण बच्चे की मौत हुई हो, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। मामा कृष्णा ने कहा कि पल भर में परिवार की खुशियां खत्म हो गईं और कोई समझ नहीं पा रहा कि आखिर मासूम की मौत का कारण क्या था। बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया गया है।
