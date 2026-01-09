ममता की गोद में बुझा मासूम चिराग: दो महीने के बच्चे की रजाई में दम घुटने से मौत, परिवार मातम में डूबा

Two month baby death sambhal: यूपी के संभल जिले के गवां क्षेत्र स्थित मुटैना गांव में दो महीने के मासूम चिराग यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। बच्चे की मौत के कारणों को लेकर अलग-अलग आशंकाएं जताई जा रही हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बुधवार की रात मां संगीता के साथ सोते समय रजाई में दम घुटने के कारण मासूम की मौत हुई हो सकती है। लेकिन चिकित्सकों ने किसी स्पष्ट कारण की पुष्टि नहीं की है। परिवार में इकलौते पुत्र के जन्म से जो खुशियों का माहौल था, वह मातम में बदल गया है। माता-पिता और परिजन रो-रोकर बुरे हाल में हैं।