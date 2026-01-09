सर्दी ने तोड़ा रिकॉर्ड: संभल में इस सीजन की सबसे ठंडी रात, 5 डिग्री पर थमा पारा, बर्फीली हवाओं से जनजीवन बेहाल

सर्दी ने तोड़ा रिकॉर्ड | Image Source - Pinterest
Coldest night 5 degree temperature sambhal: संभल जनपद में इस सीजन की अब तक की सबसे सर्द रात दर्ज की गई है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान गिरकर 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे ठंड का असर साफ तौर पर महसूस किया गया। मध्यरात्रि के बाद मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला और सुबह 04 बजे से 08 बजे तक तापमान लगातार 5 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर बना रहा। ठंड के चलते लोग देर रात और सुबह अलाव के सहारे नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार दिन में अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है।
जनपद में घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिससे सुबह के समय हालात और चुनौतीपूर्ण बन गए। करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही बर्फीली हवाओं ने ठंड की तीव्रता को और बढ़ा दिया। वायु गुणवत्ता सूचकांक 190 दर्ज किया गया, जिससे ठंड के साथ-साथ सांस से जुड़ी परेशानियों का खतरा भी बढ़ गया है। ठिठुरन के चलते लोग आवश्यक कामों के अलावा घरों से बाहर निकलने से बचते नजर आए।
घने कोहरे का सीधा असर सड़क यातायात पर देखने को मिला। वाहनों की रफ्तार काफी धीमी हो गई है और कई जगहों पर ड्राइवरों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। रोडवेज बसों में यात्रियों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है। सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों, कार्यालय कर्मचारियों और दैनिक यात्रियों को विशेष सतर्कता बरतनी पड़ी।
ठंड से राहत देने के लिए जिला प्रशासन की ओर से शहर क्षेत्र में 280 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में इस तरह की व्यवस्था न होने के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है और लोग स्वयं के स्तर पर आग जलाकर ठंड से बचाव करते नजर आए।
जनपद के चंदौसी, बहजोई, असमोली, बनियाखेड़ा और पंवासा क्षेत्रों में अधिकतम तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं गंगा किनारे बसे गुन्नौर, बबराला, गंवा, रजपुरा और जुनावई क्षेत्रों में सुबह 08 बजे तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिससे इन इलाकों में ठंड का असर और ज्यादा महसूस किया गया।
