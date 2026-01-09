9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

सम्भल

सर्दी ने तोड़ा रिकॉर्ड: संभल में इस सीजन की सबसे ठंडी रात, 5 डिग्री पर थमा पारा, बर्फीली हवाओं से जनजीवन बेहाल

Sambhal News: संभल में इस सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Jan 09, 2026

sambhal coldest night 5 degree temperature

सर्दी ने तोड़ा रिकॉर्ड | Image Source - Pinterest

Coldest night 5 degree temperature sambhal: संभल जनपद में इस सीजन की अब तक की सबसे सर्द रात दर्ज की गई है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान गिरकर 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे ठंड का असर साफ तौर पर महसूस किया गया। मध्यरात्रि के बाद मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला और सुबह 04 बजे से 08 बजे तक तापमान लगातार 5 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर बना रहा। ठंड के चलते लोग देर रात और सुबह अलाव के सहारे नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार दिन में अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है।

कोहरे और हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन

जनपद में घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिससे सुबह के समय हालात और चुनौतीपूर्ण बन गए। करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही बर्फीली हवाओं ने ठंड की तीव्रता को और बढ़ा दिया। वायु गुणवत्ता सूचकांक 190 दर्ज किया गया, जिससे ठंड के साथ-साथ सांस से जुड़ी परेशानियों का खतरा भी बढ़ गया है। ठिठुरन के चलते लोग आवश्यक कामों के अलावा घरों से बाहर निकलने से बचते नजर आए।

सड़क यातायात पर पड़ा सीधा असर

घने कोहरे का सीधा असर सड़क यातायात पर देखने को मिला। वाहनों की रफ्तार काफी धीमी हो गई है और कई जगहों पर ड्राइवरों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। रोडवेज बसों में यात्रियों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है। सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों, कार्यालय कर्मचारियों और दैनिक यात्रियों को विशेष सतर्कता बरतनी पड़ी।

प्रशासन की अलाव व्यवस्था, ग्रामीण इलाकों में परेशानी

ठंड से राहत देने के लिए जिला प्रशासन की ओर से शहर क्षेत्र में 280 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में इस तरह की व्यवस्था न होने के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है और लोग स्वयं के स्तर पर आग जलाकर ठंड से बचाव करते नजर आए।

अलग-अलग इलाकों में तापमान का हाल

जनपद के चंदौसी, बहजोई, असमोली, बनियाखेड़ा और पंवासा क्षेत्रों में अधिकतम तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं गंगा किनारे बसे गुन्नौर, बबराला, गंवा, रजपुरा और जुनावई क्षेत्रों में सुबह 08 बजे तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिससे इन इलाकों में ठंड का असर और ज्यादा महसूस किया गया।

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

Published on:

09 Jan 2026 09:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / सर्दी ने तोड़ा रिकॉर्ड: संभल में इस सीजन की सबसे ठंडी रात, 5 डिग्री पर थमा पारा, बर्फीली हवाओं से जनजीवन बेहाल

