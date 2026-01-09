सर्दी ने तोड़ा रिकॉर्ड: संभल में इस सीजन की सबसे ठंडी रात, 5 डिग्री पर थमा पारा, बर्फीली हवाओं से जनजीवन बेहाल

Coldest night 5 degree temperature sambhal: संभल जनपद में इस सीजन की अब तक की सबसे सर्द रात दर्ज की गई है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान गिरकर 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे ठंड का असर साफ तौर पर महसूस किया गया। मध्यरात्रि के बाद मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला और सुबह 04 बजे से 08 बजे तक तापमान लगातार 5 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर बना रहा। ठंड के चलते लोग देर रात और सुबह अलाव के सहारे नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार दिन में अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है।