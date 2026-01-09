प्यार, प्रतिशोध और हत्या: पत्नी ने अवैध संबंधों के चलते पति को मरवाया, शव को जलाने और हादसा दिखाने की कोशिश

Wife lover murder case sambhal: यूपी की संभल पुलिस ने एक युवक की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए ऐसा खुलासा किया है, जिसने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया। यह मामला महज एक सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि पत्नी, उसके प्रेमी और भाई द्वारा रची गई खौफनाक साजिश निकला। अवैध संबंधों और पिटाई का बदला लेने के लिए युवक की बेरहमी से हत्या की गई और फिर शव को दुर्घटना दिखाने की कोशिश की गई।