होली खेलने के बाद राप्ती नदी में नहाने गए चार बच्चे डूबे

श्रावस्ती जिले में बुधवार दोपहर करीब 2:15 बजे सेमरहनिया गांव में होली की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं। गांव के चार बच्चे रंग खेलने के बाद राप्ती नदी में नहाने चले गए थे। नहाते समय वे अनजाने में नदी के गहरे हिस्से में पहुंच गए। और डूबने लगे। बच्चों को हाथ-पांव मारते देख नदी किनारे मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर मौजूद मंगली पुत्र सुभाष ने हिम्मत दिखाते हुए बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी। तेज बहाव के बीच उन्होंने एक-एक कर तीन बच्चों को बाहर निकाल लिया। बचाए गए बच्चों में उर्मिला (10), अंशिका (9) और लक्ष्मण (12) शामिल हैं। उर्मिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी बच्चों को तुरंत भिनगा जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया।