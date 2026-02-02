आर्केस्ट्रा में काम दिलाने का बहाना… देह व्यापार का निशाना, नेपाल से लाई जा रही चार लड़कियां बरामद फूट-फूट कर रोई

सूचना मिलते ही पुलिस ने देहात संस्था और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) को मामले से अवगत कराया। इसके बाद एसएसबी, पुलिस, देहात संस्था और एएचटीयू की संयुक्त टीम ने एसएसबी सीमा चौकी गुज्जर गौरी के क्षेत्र में भचकाही गांव से आगे जंगल के रास्ते पर घेराबंदी की। कुछ देर बाद दो व्यक्ति दो बाइकों पर चार नेपाली किशोरियों को लेकर आते दिखाई दिए। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को किशोरियों समेत पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों की पहचान सिरसिया थाना क्षेत्र के बभनी कुकुरभुकवा गांव के रहने वाले हरिराम यादव और रामरूप के रूप में हुई।