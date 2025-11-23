घर के कमरे में पूर्व प्रधान तो घर के बाहर पत्नी का शव मिला, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

परिजनों ने बताया- इकौना बाजार में मोहम्मद रोशन की 30 वर्गफीट में 3 दुकानें बनी हुई थीं। जिसे लेकर रिंकू त्रिपाठी नाम के युवक से पिछले 3 महीने से विवाद चल रहा था। आरोप है कि रिंकू ने फर्जी तरीके से जमीन का बैनामा कराया और जमीन हड़प ली। मामले में रोशन ने इकौना थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई थी। मामले की जांच चल रही है। गांव के लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से मो. रोशन और उनकी पत्नी अकेले ही रह रहे थे। बेटों से भी उनका कोई नाता नहीं था। यहां तक कि वे अपना खाना भी खुद ही बनाते थे। बेटे कभी उनके घर आते-जाते नहीं थे।