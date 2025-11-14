श्रावस्ती में दिल दहला देने वाली घटना, बेडरूम में मिला पति-पत्नी समेत तीन बच्चों का शव, मुंबई से 5 दिन पहले आया था परिवार

श्रावस्ती जिले के इकौना थाना के गांव कैलाशपुर मजरा लियाकत पुरवा में संदिग्ध परिस्थितियों में पूरे परिवार की मौत हो गई है। इस घटना को लेकर लोग तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुटी हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम भेजने की तैयारी कर रही है। घटनास्थल पर स्थानीय पुलिस के साथ पुलिस अधिकारी पहुंच कर घटना की पड़ताल कर रहे हैं। मृतक युवक सिरोज अली की मां ने बताया कि सुबह काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो उन्हें चिंता होने लगी। कई बार उन्होंने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।