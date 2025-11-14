Patrika LogoSwitch to English

श्रावस्ती

मां ने खिड़की से झांका तो उड़े होश, बेड पर चार लाशों के ढेर ऊपर फंदे पर लटका था बेटा, पांच मौतों से गांव में पसरा सन्नाटा

मुंबई से परिवार के साथ 5 दिन पहले घर लौटे एक युवक ने पत्नी और तीन मासूम बच्चों की हत्या कर खुदकुशी करने से हड़कंप मच गया। परिवार के सुबह न जागने पर जब कमरे में झांका गया तो भीतर का मंजर देख लोग सहम गए। पुलिस कई पहलुओं पर जांच कर रही है।

2 min read
Google source verification

श्रावस्ती

image

Mahendra Tiwari

Nov 14, 2025

Shravasti-news

एसपी श्रावस्ती फोटो सोर्स पुलिस ट्विटर अकाउंट

श्रावस्ती के इकौना क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह एक ऐसा मंजर सामने आया। जिसने पूरे गांव को दहला दिया। शांत दिखने वाले घर के भीतर पांच लोगों की लाशें मिलने से सनसनी फैल गई। शुरूआती जांच में सामने आया कि युवक ने पहले पत्नी और तीन मासूम बच्चों की हत्या की और फिर खुद फंदे पर झूल गया। 5 दिन पहले ही पूरा परिवार मुंबई से गांव लौटा था। वारदात के पीछे घरेलू तनाव और पुरानी खटपट की चर्चाएं गांव में जोरों पर हैं। हालांकि असली वजह पुलिस जांच के बाद ही तय होगी।

श्रावस्ती जिले के कैलासपुर ग्राम पंचायत के लियाकतपुरवा गांव में रहने वाले शमशूल हक के घर शुक्रवार को सुबह-सुबह चीख-पुकार मच गई। परिवार के लोग जब उठे। तो रोजअली (35) के कमरे का दरवाजा बंद मिला। काफी देर तक कोई हलचल न होने पर उसकी मां ने बेटी राबिया को देखने भेजा। राबिया ने खिड़की से झांककर देखा तो उसके होश उड़ गए। बिस्तर पर उसकी भाभी साहनाज (30), तीन बच्चे तबस्सुम (6), गुलनाज (4) और दो वर्षीय मोइन मृत पड़े थे। कमरे के अंदर ही रोजअली फंदे पर लटका मिला। उसकी चीख सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। घर के बाहर भारी भीड़ लग गई। परिवार की मां का कहना है कि रोजअली मुंबई में मजदूरी करता था और पांच दिन पहले ही पत्नी व बच्चों के साथ गांव आया था। कभी-कभार बहू-बेटे में नोकझोंक होती थी। लेकिन हाल के दिनों में सब कुछ सामान्य चल रहा था। मां बिलखती रही कि इतने छोटे बच्चों ने आखिर किस गलती की सजा पाई। सूचना मिलते ही सीओ भारत पासवान, थाना प्रभारी अखिलेश पांडेय और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए गए और सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

एसपी बोले- कई बिंदुओं पर जांच की जा रही

एसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पत्नी और बच्चों की गला दबाकर हत्या तथा बाद में युवक द्वारा आत्महत्या करने की बात सामने आ रही है। बच्चों की मौत दम घुटने से होने के संकेत मिले हैं। पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद घटनाक्रम और स्पष्ट होगा।

Updated on:

14 Nov 2025 06:20 pm

Published on:

14 Nov 2025 06:19 pm

