मां ने खिड़की से झांका तो उड़े होश, बेड पर चार लाशों के ढेर ऊपर फंदे पर लटका था बेटा, पांच मौतों से गांव में पसरा सन्नाटा

श्रावस्ती जिले के कैलासपुर ग्राम पंचायत के लियाकतपुरवा गांव में रहने वाले शमशूल हक के घर शुक्रवार को सुबह-सुबह चीख-पुकार मच गई। परिवार के लोग जब उठे। तो रोजअली (35) के कमरे का दरवाजा बंद मिला। काफी देर तक कोई हलचल न होने पर उसकी मां ने बेटी राबिया को देखने भेजा। राबिया ने खिड़की से झांककर देखा तो उसके होश उड़ गए। बिस्तर पर उसकी भाभी साहनाज (30), तीन बच्चे तबस्सुम (6), गुलनाज (4) और दो वर्षीय मोइन मृत पड़े थे। कमरे के अंदर ही रोजअली फंदे पर लटका मिला। उसकी चीख सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। घर के बाहर भारी भीड़ लग गई। परिवार की मां का कहना है कि रोजअली मुंबई में मजदूरी करता था और पांच दिन पहले ही पत्नी व बच्चों के साथ गांव आया था। कभी-कभार बहू-बेटे में नोकझोंक होती थी। लेकिन हाल के दिनों में सब कुछ सामान्य चल रहा था। मां बिलखती रही कि इतने छोटे बच्चों ने आखिर किस गलती की सजा पाई। सूचना मिलते ही सीओ भारत पासवान, थाना प्रभारी अखिलेश पांडेय और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए गए और सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।