संपत्ति के लिए दंपति की हत्या, वकील ने बेटों के साथ मिलकर रची साजिश, खुलासा हुआ तो सन्न रह गई पुलिस

बताया गया कि बैनामे में 10 लाख रुपये का चेक दिया गया था। जिसे वसीला ने जमा नहीं किया। वसीला ने खाते को होल्ड करा दिया था। ताकि रिंकू किसी माध्यम से पैसा न भेज सके। वसीला ने फर्जी बैनामे को रद्द कराने के लिए अदालत में वाद भी दायर किया था। और प्रशासन से भी शिकायत की थी। पुलिस के अनुसार मुकदमे में फंसने के डर से रिंकू त्रिपाठी ने तीनों बेटों को लालच देकर अपने साथ मिला लिया। और दंपत्ति की हत्या की साजिश रची। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच किया तो सच्चाई खुलकर सामने आ गई। पुलिस ने पूरे मामले में वकील सहित मृतक के तीन बेटों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।