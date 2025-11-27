Patrika LogoSwitch to English

श्रावस्ती

संपत्ति के लिए दंपति की हत्या, वकील ने बेटों के साथ मिलकर रची साजिश, खुलासा हुआ तो सन्न रह गई पुलिस

श्रावस्ती में दंपत्ति की डबल मर्डर मिस्ट्री का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। दंपति की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि एक अधिवक्ता ने बेटों के साथ मिलकर की थी। पढ़े, रिश्तों के कत्ल की पूरी कहानी

2 min read
Google source verification

श्रावस्ती

image

Mahendra Tiwari

Nov 27, 2025

Police

फोटो सोर्स पुलिस ट्विटर अकाउंट

श्रावस्ती के इकौना क्षेत्र के खांवापोखर गांव में दंपत्ति की दोहरी हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। संपत्ति और फर्जी बैनामे के झगड़े में बेटे और सौतेले बेटे तथा एक वकील ने मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

श्रावस्ती जिले के इकौना थाना क्षेत्र स्थित खांवापोखर गांव में 22/23 नवंबर की रात दंपत्ति रोशन खां और उनकी पत्नी वसीला की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि यह हत्या कोई अचानक वारदात नहीं है। बल्कि पैतृक संपत्ति और फर्जी बैनामे को लेकर रची गई साजिश का नतीजा था। इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों—नसीब खां, हसीब खान उर्फ गुड्डू, मुसीब खां और प्रभाकर उर्फ रिंकू त्रिपाठी को बुधवार को खांवापोखर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से हत्या में प्रयुक्त बांस का डंडा भी बरामद किया है।

बेटों ने अन्य के साथ मिलकर रची साजिश

जांच में पता चला कि मृतक रोशन खां की पहली पत्नी से हुए बेटे नसीब और हसीब, तथा वसीला के पहले पति के बेटे मुसीब ने फर्जी बैनामे के विवाद के चलते रिंकू त्रिपाठी के साथ मिलकर यह वारदात की। रोशन खां की तीन कीमती दुकान प्राइम लोकेशन पर थी। आरोप है कि रिंकू त्रिपाठी ने वसीला को अपने साथ मिलाकर पहले दानपत्र वसीला के नाम कराया। फिर उसी दिन वसीला से कम कीमत में दुकानें अपने नाम बैनामा करा लीं।

फर्जी बनाने की शिकायत के बाद

बताया गया कि बैनामे में 10 लाख रुपये का चेक दिया गया था। जिसे वसीला ने जमा नहीं किया। वसीला ने खाते को होल्ड करा दिया था। ताकि रिंकू किसी माध्यम से पैसा न भेज सके। वसीला ने फर्जी बैनामे को रद्द कराने के लिए अदालत में वाद भी दायर किया था। और प्रशासन से भी शिकायत की थी। पुलिस के अनुसार मुकदमे में फंसने के डर से रिंकू त्रिपाठी ने तीनों बेटों को लालच देकर अपने साथ मिला लिया। और दंपत्ति की हत्या की साजिश रची। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच किया तो सच्चाई खुलकर सामने आ गई। पुलिस ने पूरे मामले में वकील सहित मृतक के तीन बेटों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

Published on:

27 Nov 2025 06:02 pm

