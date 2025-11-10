डेढ़ सौ लोगों के धर्मांतरण अभियान का भंडाफोड़ ! पंजाब से कनेक्शन का पुलिस को मिला सुराग

रविवार दोपहर भयापुरवा गांव में अचानक भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने कुछ ग्रामीणों को शक में डाल दिया। जानकारी के अनुसार, गांव के रहने वाले राजेश कुमार ने यहां एक धार्मिक सभा का आयोजन किया था। जिसमें 150 से अधिक लोग शामिल हुए थे। बताया जाता है कि सभा के दौरान राजेश ईसाई धर्म की विशेषताओं का उल्लेख कर उपस्थित लोगों को उसकी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा था। ग्रामीणों का दावा है कि वह हिन्दू धर्म को कमतर दिखाते हुए लोगों को नए धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा था। इसी दौरान किसी ने मामले की सूचना हरदत्त नगर गिरंट थाना पुलिस को दे दी। थानाध्यक्ष महिमानाथ उपाध्याय तुरंत टीम के साथ गांव पहुंचे। सभा स्थल की तलाशी ली। पुलिस ने वहां से कई धार्मिक पुस्तकें, प्रचार सामग्री, पर्चे और एक दस्तावेजी सूची बरामद की। जिसमें सभा में उपस्थित लोगों के नाम और पते शामिल थे। पुलिस के अनुसार, यह सूची इस बात का संकेत है कि लंबे समय से इलाके में संगठित तरीके से लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही थी।