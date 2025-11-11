दिल्ली धमाके में श्रावस्ती के दिनेश की मौत, 10 दिन पहले ही गया था काम करने के लिए

उत्तर प्रदेश के के श्रावस्ती के गणेशपुर निवासी दिनेश कुमार मिश्रा (32) की दिल्ली में हुए विस्फोट में दर्दनाक मौत हो गई। सोमवार 10 नवंबर को हुए विस्फोट की चपेट में दिनेश भी आ गया। जो दिल्ली के एक प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी करता था। पिता ने बताया कि दिनेश दिवाली के अवसर पर गांव आया था। करीब बात 10 दिन पहले दिल्ली वापस लौटा था। बातचीत होते रहती थी। लेकिन अब उसकी मौत की खबर मिली है। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के घर में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। परिवारजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।