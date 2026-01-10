प्रेम- प्रसंग का खौफनाक अंत: शादी का सपना टूटते ही रात के सन्नाटे में प्रेमी ने प्रेमिका को सुला दिया मौत की नींद

श्रावस्ती जिले के थाना सिरसिया क्षेत्र के ग्राम बरगदवा में हुई सुनीता की हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। पहली नजर में यह मामला अज्ञात हत्या का लग रहा था। लेकिन पुलिस जांच में जो कहानी सामने आई, वह प्रेम, जुनून और गुस्से की खौफनाक दास्तान बन गई। पुलिस के अनुसार, आकाश कशौधन और सुनीता की पहचान करीब आठ महीने पहले डीजे बुकिंग के दौरान हुई थी। बातचीत मोबाइल तक सीमित रही। लेकिन धीरे-धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गया। आकाश सुनीता से शादी करना चाहता था। उसने उसकी जरूरतों पर काफी पैसा भी खर्च किया। उसे लगता था कि सुनीता ही उसका भविष्य है।