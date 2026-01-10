10 जनवरी 2026,

श्रावस्ती

प्रेम- प्रसंग का खौफनाक अंत: शादी का सपना टूटते ही रात के सन्नाटे में प्रेमी ने प्रेमिका को सुला दिया मौत की नींद

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में प्रेम प्रसंग का दर्दनाक अंत सामने आया है। शादी टूटने और शक के चलते युवक ने रात में प्रेमिका की हत्या कर दी। सिरसिया पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज भेज दिया है। पढ़े डीजे बुकिंग के दौरान हुए प्रेम प्रसंग का महज 8 महीने के भीतर दुखद अंत की पूरी कहानी?

2 min read
Google source verification

श्रावस्ती

image

Mahendra Tiwari

Jan 10, 2026

प्रेस वार्ता कर जानकारी देते एसपी फोटो सोर्स पुलिस ट्विटर अकाउंट

प्रेस वार्ता कर जानकारी देते एसपी फोटो सोर्स पुलिस ट्विटर अकाउंट

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में प्रेम प्रसंग का एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है। जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। शक और शादी का सपना टूटते ही युवक ने प्रेमी ने अपने प्रेमिका को उसके ही आंगन में मौत की नींद सुला दिया। सिरसिया पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

श्रावस्ती जिले के थाना सिरसिया क्षेत्र के ग्राम बरगदवा में हुई सुनीता की हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। पहली नजर में यह मामला अज्ञात हत्या का लग रहा था। लेकिन पुलिस जांच में जो कहानी सामने आई, वह प्रेम, जुनून और गुस्से की खौफनाक दास्तान बन गई। पुलिस के अनुसार, आकाश कशौधन और सुनीता की पहचान करीब आठ महीने पहले डीजे बुकिंग के दौरान हुई थी। बातचीत मोबाइल तक सीमित रही। लेकिन धीरे-धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गया। आकाश सुनीता से शादी करना चाहता था। उसने उसकी जरूरतों पर काफी पैसा भी खर्च किया। उसे लगता था कि सुनीता ही उसका भविष्य है।

गांव के लड़कों से पता चला कि सुनीता की शादी कहीं और हो रही

कुछ समय बाद आकाश को पता चला कि सुनीता अन्य लड़कों से भी बातचीत कर रही है। उसके परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। यह बात आकाश को भीतर से तोड़ने लगी। पुणे में रहते हुए जब उसे गांव के लोगों से सुनीता की शादी की सूचना मिली। तो उसके मन में शक और बदले की भावना आ गई।

प्रेमिका ने प्रेमी को बताया कि परिवार के लोग उसकी मर्जी के बगैर शादी कर रहे

31 दिसंबर को गांव लौटने के बाद हुई बातचीत में सुनीता ने बताया कि उसके परिजन उसकी मर्जी के खिलाफ शादी कराना चाहते हैं। 1 जनवरी की रात आकाश एक पारिवारिक समारोह में था। लेकिन सुनीता का फोन बार-बार व्यस्त आने और संदेशों का संतोषजनक जवाब न मिलने से उसका गुस्सा बढ़ता गया।

घर के आंगन में ही सुला दिया मौत की नींद

रात करीब 3:30 बजे आकाश बाइक से सुनीता के गांव पहुंचा। आंगन में चारपाई पर बैठी सुनीता से मोबाइल मांगने पर विवाद हुआ। शोर मचाने की कोशिश करते ही आकाश ने आपा खो दिया। और लकड़ी व सरिये से हमला कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने सबूत छिपाने की कोशिश की। लेकिन वह पुलिस की नजरों से बच नहीं पाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी को जेल भेज दिया।

Published on:

10 Jan 2026 09:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Shravasti / प्रेम- प्रसंग का खौफनाक अंत: शादी का सपना टूटते ही रात के सन्नाटे में प्रेमी ने प्रेमिका को सुला दिया मौत की नींद

