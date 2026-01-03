मां बगल में चारपाई पर लेटी थी, नींद खुली तो बेटी खून से लतपथ मिली, घर के अंदर गला रेत कर हत्या

परिजनों के अनुसार, सुनीता रात को खाना खाने के बाद रोज की तरह सोने चली गई थी। आधी रात के करीब जब कलावती की नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी बेटी खून से सनी हालत में पड़ी है। सुनीता के गले पर गहरे घाव के निशान थे। काफी खून बह चुका था। यह दृश्य देखकर मां चीखने लगी। जिसके बाद घर के अन्य लोग और पड़ोसी मौके पर पहुंच गए। कुछ ही देर में गांव में घटना की खबर फैल गई। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। सूचना मिलने पर सिरसिया थाना प्रभारी शैलकांत उपाध्याय पुलिस बल और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घर और आसपास के इलाके का निरीक्षण किया। और जरूरी साक्ष्य जुटाए।