16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्रावस्ती

रात 3 बजते ही घर में घूसे बदमाश, बेटे के सामने कर दी पिता की हत्या, बेड के नीचे छुप गई बहू

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में भजोरे पुरवा गांव में किसान नेमराज पाठक की बेटे सुनील के सामने हत्या कर दी गई।

2 min read
Google source verification

श्रावस्ती

image

Anuj Singh

Feb 16, 2026

बेटे के सामने पिता की बेरहमी से हत्या

बेटे के सामने पिता की बेरहमी से हत्या

Shravasti Crime News Father murdered in Front of Son : उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में एक किसान की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। यह घटना रविवार रात करीब 3 बजे हुई। चार नकाबपोश बदमाश नेमराज पाठक (49 वर्ष) के घर में घुस आए। वे सोने-चांदी के जेवर लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने किसान की हत्या उसके बेटे के सामने ही कर दी। रात में आहट सुनकर नेमराज की नींद टूटी। उन्होंने शोर मचाया और बदमाशों से मुकाबला करने की कोशिश की। आवाज सुनकर उनका बेटा सुनील और बहू लक्ष्मी भी जाग गए। सुनील कमरे में दौड़कर पहुंचा तो बदमाशों ने उसे पकड़ लिया। उसके सामने ही बदमाशों ने नेमराज पर चाकू से कई बार वार किए। नेमराज गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। यह सब देखकर बहू लक्ष्मी डर के मारे बिस्तर के नीचे छिप गई।

लूटपाट और बदमाशों का भागना

हत्या के बाद बदमाशों ने पूरे घर में लूटपाट की। उन्होंने सोने-चांदी के जेवर और अन्य कीमती सामान उठा लिया। लक्ष्मी ने बिस्तर के नीचे से चार लोगों के पैर देखे। बदमाश काम पूरा करके वहां से भाग गए। बदमाशों के जाने के बाद लक्ष्मी ने जोर-जोर से चिल्लाकर आसपास के लोगों को जगाया। गांव वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। यह घटना हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र के भजोरे पुरवा गांव में हुई। यह गांव जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। नेमराज पाठक अपने बेटे सुनील और बहू लक्ष्मी के साथ रहते थे। उनकी पत्नी की मौत पांच साल पहले हो चुकी थी। नेमराज तीन भाइयों में दूसरे नंबर के थे। उनका एक भाई गांव में ही रहता है और उसने गांव से बाहर अपना घर बनवा रखा है। सुनील की शादी करीब दो साल पहले हुई थी। परिवार साधारण किसान था और शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था।

पुलिस की जांच

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस गांव और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। बदमाशों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। यह घटना पूरे इलाके में दहशत फैला रही है। लोग रात में डर के कारण सो नहीं पा रहे हैं। परिवार अब सदमे में है और न्याय की उम्मीद कर रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Feb 2026 10:37 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Shravasti / रात 3 बजते ही घर में घूसे बदमाश, बेटे के सामने कर दी पिता की हत्या, बेड के नीचे छुप गई बहू

बड़ी खबरें

View All

श्रावस्ती

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आर्केस्ट्रा में काम दिलाने का बहाना… देह व्यापार का निशाना, नेपाल से लाई जा रही चार लड़कियां बरामद फूट-फूट कर रोई

पकड़े गए आरोपी साथ पुलिस और SSB के जवान फोटो सोर्स विभाग
श्रावस्ती

प्रेम- प्रसंग का खौफनाक अंत: शादी का सपना टूटते ही रात के सन्नाटे में प्रेमी ने प्रेमिका को सुला दिया मौत की नींद

प्रेस वार्ता कर जानकारी देते एसपी फोटो सोर्स पुलिस ट्विटर अकाउंट
श्रावस्ती

मां बगल में चारपाई पर लेटी थी, नींद खुली तो बेटी खून से लतपथ मिली, घर के अंदर गला रेत कर हत्या

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
श्रावस्ती

संपत्ति के लिए दंपति की हत्या, वकील ने बेटों के साथ मिलकर रची साजिश, खुलासा हुआ तो सन्न रह गई पुलिस

Police
श्रावस्ती

घर के कमरे में पूर्व प्रधान तो घर के बाहर पत्नी का शव मिला, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

पुलिस
श्रावस्ती
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.