रात 3 बजते ही घर में घूसे बदमाश, बेटे के सामने कर दी पिता की हत्या, बेड के नीचे छुप गई बहू

हत्या के बाद बदमाशों ने पूरे घर में लूटपाट की। उन्होंने सोने-चांदी के जेवर और अन्य कीमती सामान उठा लिया। लक्ष्मी ने बिस्तर के नीचे से चार लोगों के पैर देखे। बदमाश काम पूरा करके वहां से भाग गए। बदमाशों के जाने के बाद लक्ष्मी ने जोर-जोर से चिल्लाकर आसपास के लोगों को जगाया। गांव वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। यह घटना हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र के भजोरे पुरवा गांव में हुई। यह गांव जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। नेमराज पाठक अपने बेटे सुनील और बहू लक्ष्मी के साथ रहते थे। उनकी पत्नी की मौत पांच साल पहले हो चुकी थी। नेमराज तीन भाइयों में दूसरे नंबर के थे। उनका एक भाई गांव में ही रहता है और उसने गांव से बाहर अपना घर बनवा रखा है। सुनील की शादी करीब दो साल पहले हुई थी। परिवार साधारण किसान था और शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था।