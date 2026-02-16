रात 3 बजते ही घर में घूसे बदमाश, बेटे के सामने कर दी पिता की हत्या, बेड के नीचे छुप गई बहू

बेटे के सामने पिता की बेरहमी से हत्या
Shravasti Crime News Father murdered in Front of Son : उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में एक किसान की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। यह घटना रविवार रात करीब 3 बजे हुई। चार नकाबपोश बदमाश नेमराज पाठक (49 वर्ष) के घर में घुस आए। वे सोने-चांदी के जेवर लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने किसान की हत्या उसके बेटे के सामने ही कर दी। रात में आहट सुनकर नेमराज की नींद टूटी। उन्होंने शोर मचाया और बदमाशों से मुकाबला करने की कोशिश की। आवाज सुनकर उनका बेटा सुनील और बहू लक्ष्मी भी जाग गए। सुनील कमरे में दौड़कर पहुंचा तो बदमाशों ने उसे पकड़ लिया। उसके सामने ही बदमाशों ने नेमराज पर चाकू से कई बार वार किए। नेमराज गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। यह सब देखकर बहू लक्ष्मी डर के मारे बिस्तर के नीचे छिप गई।
हत्या के बाद बदमाशों ने पूरे घर में लूटपाट की। उन्होंने सोने-चांदी के जेवर और अन्य कीमती सामान उठा लिया। लक्ष्मी ने बिस्तर के नीचे से चार लोगों के पैर देखे। बदमाश काम पूरा करके वहां से भाग गए। बदमाशों के जाने के बाद लक्ष्मी ने जोर-जोर से चिल्लाकर आसपास के लोगों को जगाया। गांव वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। यह घटना हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र के भजोरे पुरवा गांव में हुई। यह गांव जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। नेमराज पाठक अपने बेटे सुनील और बहू लक्ष्मी के साथ रहते थे। उनकी पत्नी की मौत पांच साल पहले हो चुकी थी। नेमराज तीन भाइयों में दूसरे नंबर के थे। उनका एक भाई गांव में ही रहता है और उसने गांव से बाहर अपना घर बनवा रखा है। सुनील की शादी करीब दो साल पहले हुई थी। परिवार साधारण किसान था और शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस गांव और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। बदमाशों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। यह घटना पूरे इलाके में दहशत फैला रही है। लोग रात में डर के कारण सो नहीं पा रहे हैं। परिवार अब सदमे में है और न्याय की उम्मीद कर रहा है।
श्रावस्ती
उत्तर प्रदेश
