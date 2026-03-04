4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्रावस्ती

महिला नेता का जंगल में मिला कंकाल, खोपड़ी-जबड़ा और रीढ़ की हड्डी अलग-अलग मिली, खोज में साथ-साथ घूमता रहा… वही निकला कातिल

श्रावस्ती के मल्हीपुर थाना क्षेत्र से किसान यूनियन (अराजनैतिक) की महिला विंग की जिलाध्यक्ष आंचल मिश्रा का जला हुआ कंकाल जंगल से बरामद हुआ। शव के नाम पर केवल खोपड़ी, जबड़ा और रीढ़ की हड्डी मिली। कुछ दूरी पर उसके कपड़े और जूते पड़े हुए मिले।

2 min read
Google source verification

श्रावस्ती

image

Aman Pandey

Mar 04, 2026

Anchal Mishra Murder

आंचल मिश्रा की फाइल फोटो।

किसान नेता आंचल मिश्रा (25) मल्हीपुर थाना क्षेत्र के बांसगढ़ी फत्तेपुर बनगई गांव की रहने वाली थीं। वह अपने पति संतोष मिश्रा और दो बच्चों के साथ रहती थीं। परिजनों के अनुसार, 17 फरवरी को वह भिनगा में किसान यूनियन की बैठक में शामिल होने की बात कहकर घर से निकली थीं, जिसके बाद वह लापता हो गई थीं। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। परिजनों ने 19 फरवरी को मल्हीपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी।

आखिरी लोकेशन ककरदरी रेंज के जंगल में मिली

पुलिस ने जांच के दौरान उनके मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया। मोबाइल की आखिरी लोकेशन ककरदरी रेंज के जंगल में मिली। इसके बाद मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे पुलिस टीम जंगल पहुंची। यहां तलाश के दौरान जला हुआ कंकाल बरामद हुआ।

मौके पर पुलिस, फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने पहुंचकर घटनास्थल की जांच की। इसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जांच में हत्या कर शव को जलाकर सबूत मिटाने की आशंका जताई जा रही है।

तलाश का नाटक करता रहा आरोपी

मृतका के पति संतोष मिश्रा ने सूरज वर्मा पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि घटना के बाद सूरज वर्मा उनके साथ मिलकर आंचल की तलाश का नाटक करता रहा। जांच में भी आंचल मिश्रा और सूरज वर्मा की आखिरी मोबाइल लोकेशन एक ही स्थान पर मिली है। सुरागों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

हत्या के पीछे की वजह तलाश रही पुलिस

पुलिस ने बताया कि 19 फरवरी को महिला के लापता होने की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान पुलिस को 3 मार्च को मल्हीपुर थाना क्षेत्र के ककरदरी जंगल में महिला का कंकाल मिला। बरामद कंकाल को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Mar 2026 09:05 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Shravasti / महिला नेता का जंगल में मिला कंकाल, खोपड़ी-जबड़ा और रीढ़ की हड्डी अलग-अलग मिली, खोज में साथ-साथ घूमता रहा… वही निकला कातिल

बड़ी खबरें

View All

श्रावस्ती

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रात 3 बजते ही घर में घूसे बदमाश, बेटे के सामने कर दी पिता की हत्या, बेड के नीचे छुप गई बहू

पिता ने 13 साल की बेटी संग ट्रेन के आगे लगाई छलांग
श्रावस्ती

आर्केस्ट्रा में काम दिलाने का बहाना… देह व्यापार का निशाना, नेपाल से लाई जा रही चार लड़कियां बरामद फूट-फूट कर रोई

पकड़े गए आरोपी साथ पुलिस और SSB के जवान फोटो सोर्स विभाग
श्रावस्ती

प्रेम- प्रसंग का खौफनाक अंत: शादी का सपना टूटते ही रात के सन्नाटे में प्रेमी ने प्रेमिका को सुला दिया मौत की नींद

प्रेस वार्ता कर जानकारी देते एसपी फोटो सोर्स पुलिस ट्विटर अकाउंट
श्रावस्ती

मां बगल में चारपाई पर लेटी थी, नींद खुली तो बेटी खून से लतपथ मिली, घर के अंदर गला रेत कर हत्या

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
श्रावस्ती

संपत्ति के लिए दंपति की हत्या, वकील ने बेटों के साथ मिलकर रची साजिश, खुलासा हुआ तो सन्न रह गई पुलिस

Police
श्रावस्ती
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.