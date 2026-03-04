महिला नेता का जंगल में मिला कंकाल, खोपड़ी-जबड़ा और रीढ़ की हड्डी अलग-अलग मिली, खोज में साथ-साथ घूमता रहा… वही निकला कातिल

किसान नेता आंचल मिश्रा (25) मल्हीपुर थाना क्षेत्र के बांसगढ़ी फत्तेपुर बनगई गांव की रहने वाली थीं। वह अपने पति संतोष मिश्रा और दो बच्चों के साथ रहती थीं। परिजनों के अनुसार, 17 फरवरी को वह भिनगा में किसान यूनियन की बैठक में शामिल होने की बात कहकर घर से निकली थीं, जिसके बाद वह लापता हो गई थीं। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। परिजनों ने 19 फरवरी को मल्हीपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी।