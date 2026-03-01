संभल में होली के रंग में भंग: छेड़छाड़ के विरोध पर छत से बरसे पत्थर, चार घायल-दो गिरफ्तार

बुधवार शाम करीब पांच बजे गांव निवासी भारत पुत्र जसवंत और प्रदीप पुत्र कुलदीप के बीच होली मिलने को लेकर कहासुनी शुरू हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, प्रदीप ने भारत को शराब के नशे में देखकर घर जाने की सलाह दी। इसी बात पर विवाद गहरा गया। आरोप है कि नशे में धुत भारत ने गुस्से में आकर प्रदीप की पत्नी का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। इस हरकत का जब परिवार और आसपास के लोगों ने विरोध किया तो मामला और भड़क गया।