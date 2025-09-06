71 का पति… 65 की बीवी, 50 साल बाद हुआ तलाक, वजह जानकर आप हो जाएंगे हैरान

रमदेई के भाई बालकराम ने आरोप लगाया कि गुरुप्रसाद ने उनकी बहन को जमीन में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं दिया है। गुरुप्रसाद के पास काफी जमीन है लेकिन फिर भी कुछ ही दिन गुजारा भत्ता देकर बंद कर दिया। बालकराम का कहना है कि हम लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं गुजारा भत्ता के लिए दोबारा न्यायालय में गुहार लगाएंगे।