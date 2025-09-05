ABVP को ‘गुंडा’ कहने पर आमने-सामने दो कद्दावर नेता! लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर बोले-माफी मांगे ओपी राजभर

उन्होंने आगे कहा कि सर्वविदित है कि कुछ समाजवादी पार्टी मानसिकता के अधिकारियों के द्वारा परिषद के युवाओं की आवाज दबाने का निंदनीय प्रयास सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए किया गया है। पूरा मामला स्वयं मुख्यमंत्री देख रहे हैं और छात्र हितों में ही निर्णय किया जाएगा। ऐसे समय में आपको युवाओं के पक्ष में खड़े होना चाहिए था, किंतु आपने उन्हें 'गुंडा' कहकर अपमानित किया। आपके इस गैरजिम्मेदाराना बयान ने प्रदेश के लाखों छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश उत्पन्न किया है। यदि आपने तुरंत सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी, तो यह समझ लिया जाएगा कि आप जानबूझकर राष्ट्रवादी छात्र संगठन की छवि खराब करना चाहते हैं।