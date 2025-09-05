Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

ABVP को ‘गुंडा’ कहने पर आमने-सामने दो कद्दावर नेता! लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर बोले-माफी मांगे ओपी राजभर

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) पर दिए गए एक बयान पर ओपी राजभर घिरते नजर आ रहे हैं। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने ओपी राजभर से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग की।

लखनऊ

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 05, 2025

लखनऊ : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) पर दिए गए एक बयान के मामले में मंत्री ओमप्रकाश राजभर घिर गए हैं। एबीवीपी के समर्थन में गाजियाबाद के लोनी से विधायक नन्द किशोर गुर्जर उतरे हैं। उन्होंने राजभर से माफी की मांग की। उनका एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

विधायक नन्द किशोर ने पत्र में लिखा कि आप सुभासपा पार्टी के अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं। आपके द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) जैसे राष्ट्रवादी संगठन को 'गुंडा' कहकर संबोधित करना न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि देश की युवा शक्ति का अपमान भी है। एबीवीपी ने हमेशा छात्रहित और राष्ट्रहित के मुद्दों पर लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में रहकर संघर्ष किया है। श्रीरामस्वरूप यूनिवर्सिटी में एलएलबी की मान्यता का नवीनीकरण न होने से छात्रों का भविष्य बर्बाद होने के विषय पर भी एबीवीपी व कॉलेज के छात्रों ने संवैधानिक दायरे में बिना सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान किये प्रदर्शन शुरू किया था।

उन्होंने कहा कि परिषद के कार्यकर्ताओं ने कभी भी सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान नहीं किया और न ही अराजकता फैलाई। इसके बावजूद उन्हें गुंडा कहकर संबोधित करना लाखों कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों का सीधा अपमान है। पूर्व में भी आपके द्वारा शिवभक्त कांवड़ियों व अन्य प्रकार की अमर्यादित व आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई जो आपको शोभा नहीं देती हैं। मैं स्वयं छात्रसंघ अध्यक्ष रह चुका हूं और भली भांति जानता हूं कि छात्र नेता कितने परिपक्व और संवेदनशील होते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि सर्वविदित है कि कुछ समाजवादी पार्टी मानसिकता के अधिकारियों के द्वारा परिषद के युवाओं की आवाज दबाने का निंदनीय प्रयास सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए किया गया है। पूरा मामला स्वयं मुख्यमंत्री देख रहे हैं और छात्र हितों में ही निर्णय किया जाएगा। ऐसे समय में आपको युवाओं के पक्ष में खड़े होना चाहिए था, किंतु आपने उन्हें 'गुंडा' कहकर अपमानित किया। आपके इस गैरजिम्मेदाराना बयान ने प्रदेश के लाखों छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश उत्पन्न किया है। यदि आपने तुरंत सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी, तो यह समझ लिया जाएगा कि आप जानबूझकर राष्ट्रवादी छात्र संगठन की छवि खराब करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि आप तत्काल अपने घोर निंदनीय शब्द वापस लें और परिषद के कार्यकर्ताओं से सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगें, जो आपकी छवि के अनुकूल भी होगा।

ज्ञात हो कि यूपी के बाराबंकी के श्रीरामस्वरूप मेमोरियल वि.वि. में एलएलबी की मान्यता को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज से मामला गरमा गया। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की। इस बीच कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को अपने एक साक्षात्कार में ‘गुंडा’ कह दिया। विवादित बयान के बाद एबीवीपी कार्यकर्ता भड़क उठे और लखनऊ में मंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर उनका पुतला दहन किया।

05 Sept 2025 07:40 pm

05 Sept 2025 07:38 pm

