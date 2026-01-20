BJP कार्यकर्ता ने की गला काटकर पत्नी की निर्मम हत्या; सास ने बहू को खून से लथपथ देखा तो निकल पड़ी चीख

मृतका के चाचा योगेंद्र सिंह ने पुलिस को तहरीर दी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष के लोग सोनी को प्रताड़ित करते थे। उमाशंकर और सोनी की शादी 13 साल पहले हुई थी और उनके 2 बेटे हैं। वहीं, हत्या के बाद, उमाशंकर ने फेसबुक पर पोस्ट भी किया कि उसके परिवार को खतरा है। सोनी ने पारिवारिक विवाद के संबंध में पुलिस से करीब 10 बार शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। मामले को लेकर अभिजित आर. शंकर (SP) का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है।