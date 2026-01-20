20 जनवरी 2026,

अम्बेडकर नगर

BJP कार्यकर्ता ने की गला काटकर पत्नी की निर्मम हत्या; सास ने बहू को खून से लथपथ देखा तो निकल पड़ी चीख

Crime News: BJP कार्यकर्ता ने गला काटकर पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। सास ने बहू को खून से लथपथ देखा तो उनकी चीख निकल पड़ी। जानिए पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

अम्बेडकर नगर

image

Harshul Mehra

Jan 20, 2026

bjp worker brutally murdered his wife by slitting her throat ambedkar nagar news up crime

BJP कार्यकर्ता ने की गला काटकर पत्नी की निर्मम हत्या। फोटो सोर्स-AI

Crime News: BJP के पूर्व नगर मंडल मीडिया प्रभारी उमाशंकर सिंह ने अपनी पत्नी सोनी की धारदार औजार से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। इतना ही नहीं घटना के बाद उमाशंकर ने पुलिस को गुमराह करने का भी प्रयास किया।

UP Crime: BJP कार्यकर्ता ने की पत्नी की हत्या

जांच के दौरान सच्चाई सामने आने पर उमाशंकर सिंह और उसके पिता को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की माने तो घटना घरेलू विवाद के चलते हुई। मामले में पति, सास और ससुर को नामजद किया गया है।

Ambedkar Nagar News: पति-पत्नी के बीच आए दिन होते थे झगड़े

दरअसल, भीटी के मदारभारी गांव के बृजभान सिंह गांधी आश्रम के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। वह अपने परिवार के साथ आश्रम के आवासीय परिसर में रहते हैं। उनका बेटा उमाशंकर BJP नगर मंडल का मीडिया प्रभारी रह चुका है। साथ ही ठेकेदारी भी करता है। उमाशंकर की पत्नी सोनी सिंह शहर के एक निजी स्कूल में पढ़ाती थीं। उन्होंने पारिवारिक कारणों से 4 महीने पहले नौकरी छोड़ दी थी। उमाशंकर और सोनी के बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे। सोमवार की सुबह बृजभान सिंह कचहरी गए हुए थे। इस दौरान उमाशंकर मंदिर में पूजा-पाठ करने गया था।

Uttar Pradesh Crime: बहू का खून से लथपथ शव देख सास की निकली चीख

व्रत के कारण सोनी ने अपनी सास को दुकान पर मूंगफली खरीदने भेजा था। इसी दौरान उमाशंकर ने घर लौटकर किचन में रखे औजार से सोनी के गले पर एक के बाद एक कई वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। जब सास वापस लौटीं, तो उन्होंने बहू का खून से लथपथ शव देखा तो उनकी चीख निकल पड़ी। आसपास के लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने उमाशंकर को हिरासत में ले लिया गया।

Ambedkar Nagar Crime: मामले को लेकर पुलिस ने क्या कहा?

मृतका के चाचा योगेंद्र सिंह ने पुलिस को तहरीर दी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष के लोग सोनी को प्रताड़ित करते थे। उमाशंकर और सोनी की शादी 13 साल पहले हुई थी और उनके 2 बेटे हैं। वहीं, हत्या के बाद, उमाशंकर ने फेसबुक पर पोस्ट भी किया कि उसके परिवार को खतरा है। सोनी ने पारिवारिक विवाद के संबंध में पुलिस से करीब 10 बार शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। मामले को लेकर अभिजित आर. शंकर (SP) का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है।

