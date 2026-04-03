पति को प्रेमिका संग कार में देखा तो भड़की पत्नी, विरोध पर गला… सड़क पर हाईवोल्टेज ड्रामा

अंबेडकरनगर जिले के जलालपुर क्षेत्र में एक विवाहिता ने अपने पति को दूसरी महिला के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। जिसके बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ। पीड़िता के अनुसार, उसका पति पिछले करीब एक साल से एक अन्य महिला के संपर्क में है। इसी वजह से परिवार से दूरी बना चुका है। उसने आरोप लगाया कि पति घर की जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करता है। न तो खर्च देता है। और न ही बच्चों की देखभाल करता है। महिला ने यह भी बताया कि उसका पति अक्सर उसके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है। और कई बार मारपीट भी कर चुका है। इतना ही नहीं, घर का सामान तक बेच देने का आरोप भी उसने लगाया है। बुधवार शाम करीब पांच बजे महिला अपने पति की तलाश में बाजार पहुंची थी। इसी दौरान उसने जलालपुर के मित्तूपुर रोड पर अपने पति को एक महिला के साथ कार में देखा।