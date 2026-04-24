दूल्हे के साथ ससुराल जा रही दुल्हन को बीच सड़क पर प्रेमी ने रोका… कार के अंदर से खींचते हुए बोला-यह मेरी गर्लफ्रेंड

इस दौरान दूल्हा और युवक के बीच कहासुनी हो गई। युवक ने अपने मोबाइल में मौजूद कुछ तस्वीरें दिखाईं। दावा किया कि दोनों लंबे समय से रिश्ते में हैं। यह देखकर दुल्हन भी हैरान रह गई। माहौल तनावपूर्ण हो गया। दूल्हे ने तुरंत अपने परिवार और दुल्हन के घरवालों को सूचना दी। कुछ ही समय में दोनों पक्ष मौके पर पहुंच गए। जहां काफी हंगामा हुआ। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को बुलाया गया। और सभी को थाने ले जाया गया। थाने में दिनभर बातचीत और पंचायत चली। आखिरकार, दूल्हे और उसके परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और शादी तोड़ने का फैसला लिया। दूल्हा बिना दुल्हन के ही वापस लौट गया। जबकि दुल्हन अपने घरवालों के साथ चली गई।