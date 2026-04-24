दूल्हे के साथ ससुराल जा रही दुल्हन को बीच सड़क पर प्रेमी ने रोका… कार के अंदर से खींचते हुए बोला-यह मेरी गर्लफ्रेंड

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
अंबेडकरनगर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जहां विदाई के बाद ससुराल जा रही दुल्हन की कार को उसके प्रेमी ने बीच रास्ते रोक लिया। युवक ने फिल्मी अंदाज में दुल्हन को अपनी गर्लफ्रेंड बताते हुए साथ ले जाने की जिद की। मौके पर दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामा हुआ। मामला पुलिस तक पहुंचा। जिसके बाद पंचायत में फैसला हुआ। शादी टूट गई। दूल्हा बिना दुल्हन के लौट गया।
अंबेडकरनगर जिले में एक शादी उस वक्त टूट गई जब विदाई के बाद दुल्हन को ले जा रही कार को रास्ते में एक युवक ने रोक लिया। युवक ने खुद को दुल्हन का प्रेमी बताते हुए दावा किया कि दोनों के बीच पिछले दो साल से संबंध हैं। वह उसे अपने साथ ले जाएगा। जानकारी के मुताबिक, अयोध्या के गोसाईंगंज के रहने वाले दिनेश की शादी अंबेडकरनगर के एक गावं से तय हुई थी। 22 अप्रैल को बारात पहुंची। रात भर शादी की सभी रस्में पूरी हुईं। अगली सुबह विदाई के बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर कार से घर के लिए रवाना हुआ।
लेकिन कुछ ही दूरी पर एक युवक अपने साथियों के साथ पहुंचा। फिल्मी स्टाइल में कार के आगे बाइक लगाकर रोक दी। उसने कार का दरवाजा खोलकर दूल्हा-दुल्हन को बाहर उतरने को कहा। इसके बाद उसने दुल्हन को अपनी ओर खींचते हुए कहा कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है। उसके साथ ही जाएगी।
इस दौरान दूल्हा और युवक के बीच कहासुनी हो गई। युवक ने अपने मोबाइल में मौजूद कुछ तस्वीरें दिखाईं। दावा किया कि दोनों लंबे समय से रिश्ते में हैं। यह देखकर दुल्हन भी हैरान रह गई। माहौल तनावपूर्ण हो गया। दूल्हे ने तुरंत अपने परिवार और दुल्हन के घरवालों को सूचना दी। कुछ ही समय में दोनों पक्ष मौके पर पहुंच गए। जहां काफी हंगामा हुआ। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को बुलाया गया। और सभी को थाने ले जाया गया। थाने में दिनभर बातचीत और पंचायत चली। आखिरकार, दूल्हे और उसके परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और शादी तोड़ने का फैसला लिया। दूल्हा बिना दुल्हन के ही वापस लौट गया। जबकि दुल्हन अपने घरवालों के साथ चली गई।
पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से मामला सुलझा लिया। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का लिखित में दिया। वहीं, युवक के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की गई है।
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