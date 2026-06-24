‘NEET से बंगाल तक’, BJP पर बरसे कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत, आतंकिस्तान बनाने का लगाया आरोप

कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बंगाल की मौजूदा राजनीति पर अपनी बेबाक राय रखते हुए कहा कि भाजपा ने वहां पूरी तरह से खौफ और आतंक का माहौल कर दिया है। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए तंज कसा कि जिन लोगों को हसन सुहरावर्दी और हुसैन सुहरावर्दी के बीच का अंतर तक नहीं पता है, वे लोग बंगाल की चुनी हुई सरकार को चलने नहीं देना चाहते हैं। सुरेंद्र राजपूत ने आरोप लगाया कि ये सभी लोग पूरे बंगाल को एक आतंकिस्तान के रूप में बदलना चाहते हैं।