‘NEET से बंगाल तक’, BJP पर बरसे कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत, आतंकिस्तान बनाने का लगाया आरोप

भाजपा पर बरसे कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत (फोटो- IANS)
लखनऊ: कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने NEET पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला बोला है। देश-भर में पेपर लीक के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर धर्मेंद्र प्रधान के हालिया बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता ने उनसे तुरंत इस्तीफे की मांग की है। इतना ही नहीं सुरेंद्र राजपूत ने यह भी कहा कि भाजपा नेता बंगाल को आतंकिस्तान बनाना चाहते हैं।
कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भड़कना पूरी तरह से स्वाभाविक है क्योंकि अब देश की जनता उनसे उनका इस्तीफा मांग रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की है उसे देखते हुए तो धर्मेंद्र प्रधान को सार्वजनिक रूप से जनता के सामने आते हुए भी शर्म आनी चाहिए।
NEET परीक्षा में हुई कथित धांधली को लेकर सरकार को घेरते हुए सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से यह परीक्षा आयोजित की गई उसने सिर्फ 22 लाख बच्चों का ही नहीं बल्कि 22 लाख परिवारों का भविष्य भी खराब कर दिया है। इस भारी गड़बड़ी की जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान को नैतिकता के आधार पर अब तक अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था।
कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बंगाल की मौजूदा राजनीति पर अपनी बेबाक राय रखते हुए कहा कि भाजपा ने वहां पूरी तरह से खौफ और आतंक का माहौल कर दिया है। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए तंज कसा कि जिन लोगों को हसन सुहरावर्दी और हुसैन सुहरावर्दी के बीच का अंतर तक नहीं पता है, वे लोग बंगाल की चुनी हुई सरकार को चलने नहीं देना चाहते हैं। सुरेंद्र राजपूत ने आरोप लगाया कि ये सभी लोग पूरे बंगाल को एक आतंकिस्तान के रूप में बदलना चाहते हैं।
सुरेंद्र राजपूत ने भाजपा की कार्यप्रणाली और उनकी मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता केवल डर के बल पर राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भी कीमत पर विपक्षी दलों को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं और इसी राजनीतिक स्वार्थ की वजह से बंगाल में इस तरह की अस्थिरता और खौफ पैदा किया जा रहा है।
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