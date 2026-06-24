लखनऊ में 10 साल पहले बच गई थी बिल्डिंग, आज आग ने सब राख, मालिक का दावा- अवसर नहीं मिला जवाब देने का

उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र के उषा मेहता मार्ग पुरानिया चौराहा की तीन मंजिला इमारत में 22 जून सोमवार को आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई थी। जिनमें अधिकांश 20 से 24 साल के छात्र थे। तीन मंजिला कमर्शियल उपयोग में ली जा रही बिल्डिंग में आग लगने की घटना ने शासन प्रशासन को हिला कर रख दिया। बिल्डिंग के बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में पेट शॉप और क्लिनिक संचालित हो रहा था जबकि दूसरी मंजिल पर 3D आर्ट प्रोडक्शन और गेम डेवलपमेंट करने वाली कंपनी हेड हूपर स्टूडियो (Head Hopper Studio) था।