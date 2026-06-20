Muzaffarnagar: पुलिस के हाथ से फिसला अशफाक! आवास पर दिनभर लटका मिला ताला,BJP की महिला नेता के धर्मांतरण का मामला

Muzaffarnagar News: भाजपा की एक महिला नेता की शिकायत पर दर्ज हुए धर्मांतरण, यौन उत्पीड़न और संपत्ति से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में नामजद आरोपी अशफाक राजू उर्फ राजीव बालियान परिवार सहित भूमिगत (अंडरग्राउंड) हो गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही आरोपी का कोई सुराग नहीं लग सका है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए तीन विशेष टीमें गठित की हैं और कई शहरों में उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।