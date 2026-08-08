Muzaffarnagar Crime ससुराल आए युवक की बेरहमी से हत्या! पत्नी के प्रेमी ने गंडासे से 17 वार

मेरठ निवासी तौसीफ के 28 वर्षीय बेटे तालिब की शादी बुढ़ाना की रहने वाली एक युवती के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही तालिब और उसकी पत्नी के बीच विवाद था। तालिब को शक था कि उसकी पत्नी का बुढ़ाना के ही रहने वाले एक युवक से प्रेम प्रसंग है। पिछले दिनों तालिब की पत्नी मेरठ से अपने मायके आ गई थी। अब थाना लिसाड़ी गेट के मोहल्ला लखीपुरा का रहने वाला तालिब अपनी पत्नी को लेने के लिए बुढ़ाना आया था। बताया जा रहा है कि यहां पर तालिब ने अपनी पत्नी को बुढ़ाना के ही रहने वाले हाशिम से बात करते हुए देख लिया। इसी को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि इसी विवाद में हाशिम ने तालिब पर धारदार हथियार गंडासे से एक के बाद एक 17 वार कर डाले और फरार हो गया।