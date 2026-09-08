हापुड़ की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग: तेज धमाकों से गूंजा इलाका, दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटीं

फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में केमिकल होने के कारण दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी डालने पर केमिकल की वजह से आग और भड़क रही है। फिलहाल आग पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं पाया जा सका है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। राहत की बात यह है कि पुलिस के अनुसार अभी तक इस घटना में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग लगने के स्पष्ट कारणों का पता आग बुझने के बाद ही चल सकेगा।