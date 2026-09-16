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Gonda News: 6 महीने से फरार 25 हजार का इनामी गिरफ्तार, नहर पुलिया पर वाहन का कर रहा था इंतजार

Gonda News: गोंडा के धानेपुर में आनंद कुमार पांडेय हत्याकांड में छह महीने से फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी त्रिभुवन शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी इन्दईकपुरवा मोड़ स्थित नहर पुलिया के पास वाहन का इंतजार कर रहा था। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ा और आगे की कार्रवाई शुरू की।
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गोंडा

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Mahendra Tiwari

Sep 16, 2026

Gonda

थाना धानेपुर फोटो सोर्स महेंद्र तिवारी

Gonda News: गोंडा में हुए आनंद कुमार पांडेय हत्याकांड में पुलिस ने छह महीने बाद 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी त्रिभुवन शुक्ला घटना के बाद से फरार चल रहा था। बुधवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन्दईकपुरवा मोड़ स्थित नहर पुलिया के पास घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। आरोपी कहीं बाहर जाने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा था।

गोंडा जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र में अप्रैल में हुए मारपीट और हत्या के मामले में पुलिस ने फरार आरोपी त्रिभुवन शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पुलिस अधीक्षक की ओर से 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस के अनुसार, बुधवार को वह इन्दईकपुरवा मोड़ स्थित नहर पुलिया के पास खड़ा होकर किसी वाहन का इंतजार कर रहा था। वहां से बाहर जाने की तैयारी में था। घटना 12 अप्रैल 2026 को बग्गी रोड स्थित न्यू मेडलाइड हॉस्पिटल में हुई थी। पुलिस के मुताबिक सत्यप्रकाश शुक्ला का कुछ लोगों से विवाद हो गया था। आरोप है कि विवाद के बाद विपक्षी पक्ष के लोगों ने अन्य व्यक्तियों को भी मौके पर बुला लिया था।

सुलह समझौता करने के दौरान हुई थी हत्या

विवाद की जानकारी मिलने पर सत्यप्रकाश ने अपने मामा आनंद कुमार पांडेय को फोन किया। जानकारी मिलने के बाद आनंद कुमार पांडेय मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच विवाद शांत कराने का प्रयास करने लगे। आरोप है कि इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने आनंद कुमार पांडेय और सत्यप्रकाश शुक्ला के साथ मारपीट शुरू कर दी। दोनों पर लोहे की रॉड और धारदार हथियार से हमला किए जाने का आरोप है। हमले में आनंद कुमार पांडेय गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
वहीं, सत्यप्रकाश शुक्ला भी हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कर इलाज कराया गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों की तहरीर पर धानेपुर थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

एसपी ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया

मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू की। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ने आरोपी त्रिभुवन शुक्ला की गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस के अनुसार, बुधवार 16 सितंबर को टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि मुकदमे में वांछित त्रिभुवन शुक्ला इन्दईकपुरवा मोड़ स्थित नहर पुलिया के पास मौजूद है। वह किसी वाहन का इंतजार कर रहा है और बाहर जाने की फिराक में है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद धानेपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

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Updated on:

16 Sept 2026 08:29 pm

Published on:

16 Sept 2026 08:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / Gonda News: 6 महीने से फरार 25 हजार का इनामी गिरफ्तार, नहर पुलिया पर वाहन का कर रहा था इंतजार

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