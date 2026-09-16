Gonda News: 6 महीने से फरार 25 हजार का इनामी गिरफ्तार, नहर पुलिया पर वाहन का कर रहा था इंतजार

विवाद की जानकारी मिलने पर सत्यप्रकाश ने अपने मामा आनंद कुमार पांडेय को फोन किया। जानकारी मिलने के बाद आनंद कुमार पांडेय मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच विवाद शांत कराने का प्रयास करने लगे। आरोप है कि इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने आनंद कुमार पांडेय और सत्यप्रकाश शुक्ला के साथ मारपीट शुरू कर दी। दोनों पर लोहे की रॉड और धारदार हथियार से हमला किए जाने का आरोप है। हमले में आनंद कुमार पांडेय गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

वहीं, सत्यप्रकाश शुक्ला भी हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कर इलाज कराया गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों की तहरीर पर धानेपुर थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।