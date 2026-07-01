1 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा अपडेट, SIT जांच की डेडलाइन फिर बढ़ी, 15 जुलाई तक आएगी बड़ी रिपोर्ट

Ram Mandir Controversy: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT जांच का समय 15 जुलाई तक बढ़ा। सीसीटीवी फुटेज गायब होने और जमीन खरीद में गड़बड़ी के आरोपों की भी होगी जांच। पढ़ें पूरी खबर...
2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Pratiksha Gupta

Jul 01, 2026

Ram Mandir CCTV Footage Missing, Ayodhya Temple Donation Scandal

राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा अपडेट, SIT जांच की डेडलाइन फिर बढ़ी, 15 जुलाई तक आएगी बड़ी रिपोर्ट | फोटो सोर्स- patrika.com

Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिर में चढ़ावे के पैसे चोरी होने के मामले की जांच कर रही टीम SIT को उत्तर प्रदेश सरकार ने थोड़ा और समय दे दिया है। अब यह टीम 15 जुलाई तक अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है। पहले इसे 30 जून तक ही रिपोर्ट देनी थी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर जांच का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। अब दान में मिली रकम की हेराफेरी के साथ-साथ मंदिर निर्माण के लिए पिछले कुछ वर्षों में खरीदी गई जमीनों के सौदों की भी जांच की जाएगी।

शुरुआती जांच में ही सामने आई बड़ी गड़बड़ी

लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत की निगरानी में बनी तीन सदस्यों की टीम ने अपनी पहली रिपोर्ट सरकार को दे दी है। इस शुरुआती रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि मंदिर में दान के पैसे गिनने के तरीके में बड़ी लापरवाही और गड़बड़ियां थी। टीम ने अयोध्या में 6 दिनों तक रुककर करीब 150 कर्मचारियों से पूछताछ की और CCTV फुटेज देखें, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इसी जांच के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पैसे गिनने वाले 8 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 80 लाख रुपये भी बरामद किए हैं।

सीसीटीवी फुटेज डिलीट मिले, ऐसे चुराते थे पैसे

SIT की जांच में मंदिर की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जब टीम ने CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी, तो पता चला कि कई दिनों के जरूरी फुटेज गायब या डिलीट थे। फुटेज से यह भी पता चला कि जब कर्मचारी दान पेटी से पैसे निकालते थे, तो वे जानबूझकर कैमरे के सामने खड़े हो जाते थे ताकि उनकी चोरी पकड़ी न जा सके। जांच टीम फिलहाल लखनऊ में इन कैमरों के बैकअप और पेन ड्राइव में लिए गए डेटा की तकनीकी जांच कर रही है।

क्यों बढ़ा जांच का समय और दायरा?

जांच के दौरान ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर लोगों से कहा था कि अगर किसी के पास इस मामले से जुड़ा कोई भी सबूत हो, तो वह जांच टीम को दे सकता है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने टीम से मुलाकात की और आरोप लगाया कि मंदिर के लिए जो जमीनें खरीदी गई, उनमें बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने इसके सबूत भी टीम को दिए। मामला गंभीर होने के कारण सरकार ने अब जमीन खरीद की जांच भी इसी टीम को सौंप दी है।

अंतिम रिपोर्ट में तय होगी बड़े चेहरों की जवाबदेही

जांच टीम के चीफ विजय विश्वास पंत ने बताया कि अभी कई कागजातों और बैंक खातों की जांच करना बाकी है। माना जा रहा है कि 15 जुलाई को आने वाली फाइनल रिपोर्ट में सिर्फ छोटे कर्मचारी ही नहीं, बल्कि मंदिर प्रबंधन के उन बड़े लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है जिनकी लापरवाही की वजह से यह सब हुआ।


Ayodhya Ram Mandir: ‘हिंदू का पैसा किसी हिंदू ने ले भी लिया तो मिर्ची क्यों लग रही है?’ राम मंदिर चंदा चोरी पर हिंदूवादी नेता पिंकी चौधरी

ये भी पढ़ें
Ayodhya Ram Mandir News, Ram Mandir Chanda Row

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Jul 2026 02:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा अपडेट, SIT जांच की डेडलाइन फिर बढ़ी, 15 जुलाई तक आएगी बड़ी रिपोर्ट

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Ram Mandir Donation Controversy Row: ‘2027 के चुनाव को देखते हुए राम मंदिर दान विवाद पर राजनीति शुरू हुई’, संतों में नाराजगी

saints angry over ayodhya ram temple donation controversy demand swift action against culprits
अयोध्या

राम मंदिर के चढ़ावे पर उठे बड़े सवाल, अवधेश प्रसाद बोले- सच देश के सामने आना चाहिए

अवधेश प्रसाद फोटो सोर्स X अकाउंट
अयोध्या

Ayodhya News: पानी बेचने वाले से ट्रस्ट कर्मचारी बनने तक…आरोपी अविनाश को कैसे मिली राम मंदिर में नौकरी

Ayodhya News, Ram Mandir Donation Scam, Avinash Shukla, Seema Tiwari, Sundarlal, Ram Mandir Chanda Chori, UP News, Ram Mandir News
अयोध्या

अविनाश शुक्ला के घर से मिला एक राम राज्य कोष का बक्शा, लगा था QR कोड, सवाल-कैसे पहुंचा?

Ram Rajya Kosh donation box
अयोध्या

अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

Mahant Nritya Gopal Das hospitalized, Ram Mandir Trust Chief health update
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.