Ram Mandir Donation Controversy Row: ‘2027 के चुनाव को देखते हुए राम मंदिर दान विवाद पर राजनीति शुरू हुई’, संतों में नाराजगी

Ayodhya Ram Mandir Donation Controversy Case Update: अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं का मामला अब संत समाज के बीच भी गंभीर चर्चा का विषय बन गया है। विभिन्न संतों और महंतों ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यह केवल आर्थिक अनियमितता का मामला नहीं, बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा विषय है। ऐसे में सरकार को बिना किसी देरी के सच्चाई सामने लाकर श्रद्धालुओं का विश्वास मजबूत करना चाहिए।