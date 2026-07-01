Ram Mandir Donation Controversy Update: संतों ने एकजुट होकर बड़ा संकल्प! नारा दिया- ‘चंपत भगाओ, अयोध्या बचाओ’

Ayodhya Ram Mandir Donation Controversy Update:अयोध्याराम मंदिर विवाद को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। संतों ने एकजुट होकर बड़ा संकल्प लिया है। राम मंदिर के दान और चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। स्थानीय साधु-संतों ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। संत समाज ने एकजुट होकर "चंपत भगाओ, अयोध्या बचाओ" अभियान चलाने का संकल्प लिया है। इस घोषणा के बाद मंदिर प्रबंधन और स्थानीय धार्मिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।