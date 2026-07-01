‘पर्ची खोल दूंगा तो ये मुझे निपटा देंगे’, राम मंदिर दान विवाद पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान

धीरेंद्र शास्त्री ने यह भी दावा किया कि वह इस पूरे मामले से जुड़े कुछ लोगों को अच्छी तरह जानते हैं। हालांकि उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि यदि वह सार्वजनिक रूप से बड़े नामों का खुलासा करेंगे तो उनकी अपनी सुरक्षा पर भी खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा, '' अगर पर्ची खोल दूंगा तो ये लोग मुझे निपटा देंगे।'' हालांकि उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य सार्वजनिक नहीं किया और न ही किसी व्यक्ति का नाम बताया।