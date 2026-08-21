राम मंदिर ट्रस्ट के पैसों का लेन-देन कैसे होता है?, चंपत राय का दूसरा पत्र आया सामने, जानिए बैंक खातों से लेकर टैक्स तक का पूरा हिसाब

चंपत राय ने पत्र में राम मंदिर निर्माण के अलावा ट्रस्ट से जुड़े दूसरे निर्माण और आर्थिक व्यवस्था की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का बैंक अकाउंट बिना चेक बुक वाला है। ट्रस्ट ने बैंकों से कोई चेक बुक नहीं ली है। उनके अनुसार सभी भुगतान बैंक ट्रांसफर के जरिए किए जाते हैं और नकद लेन-देन नहीं होता। ट्रस्ट के खाते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में हैं। पत्र में कहा गया है कि सभी भुगतान ऑनलाइन आरटीजीएस के जरिए किए जाते हैं। चंपत राय के अनुसार इससे आर्थिक लेन-देन में पारदर्शिता बनी रहती है।