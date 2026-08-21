Ram Mandir Donation Dispute Row: चंपत राय का लेटर मनगढ़ंत कहानी? क्या बोले पूर्व IAS नृपेंद्र मिश्र

चंपत राय के पत्र में नृपेंद्र मिश्र पर मनमानी के आरोप लगाए जाने को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई पत्र देखा ही नहीं है। उनके मुताबिक, जब तक वह पत्र खुद नहीं देख लेते, तब तक उसके बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा। नृपेंद्र मिश्र ने मीडिया में सामने आई बातों को लेकर कहा कि संभव है कि चंपत राय ने 9 पन्नों का पत्र जारी किया हो, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि उसमें इस तरह की आलोचना की गई होगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के सवालों के जरिए विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, '' जब तक मैं पत्र को देखूं नहीं, तब तक यही कहूंगा कि ये मीडिया की मनगढ़ंत गाथा होगी।''