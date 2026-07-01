‘मेरी सेवा अयोध्या में पूरी’, चंपत राय ने राम मंदिर दान विवाद को लेकर करीबियों से कहा- कलंक लेकर नहीं जाऊंगा

सूत्रों के अनुसार पुलिस उन संपत्तियों और आर्थिक गतिविधियों की भी जांच कर रही है, जिनका संबंध आरोपियों से बताया जा रहा है। जांच के दौरान यह भी जानकारी सामने आई है कि अनुकल्प के परिवार के नाम पर गांव में बड़ी संपत्ति मौजूद है। वहीं, लवकुश द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर जमीन खरीदने और अनुकल्प द्वारा कौशलपुरी क्षेत्र में मकान खरीदने की भी जांच की जा रही है। हालांकि जांच एजेंसियों की ओर से अभी तक इन संपत्तियों को कथित गड़बड़ी से जोड़ने संबंधी कोई आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किया गया है।