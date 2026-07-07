‘चुप हो जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा’, अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले पर पूर्व मंत्री पवन पांडे को मिली धमकी

Pawan Pandey Threat: अयोध्या राम मंदिर दान पात्र में चोरी के खिलाफ बोलने वाले सपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे पवन पांडे को जान से मारने की धमकी मिली है। उनको धमकी देते हुए कहा गया है कि चढ़ावे के मामले में चुप हो जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। पवन पांडे ने बताया कि लोगों को चुप कराने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि राम मंदिर में चढ़ावे में हुई चोरी की बात सामने न सके।