‘ED-CBI भाजपा की गोद में,संविधान दोयम दर्जे पर पहुंच गया’, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान

BJP पर निशाना साधते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा, " विपक्ष पर सवाल उठाने से पहले पार्टी को अपने अंदर की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। आज बिहार को देख लीजिए, जहां मंत्री बनाए गए कुशवाहा जी के बेटे को छह महीने के भीतर MLC बनाने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। वहीं, लखनऊ में संजय निषाद एक एनकाउंटर को लेकर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हिटलरशाही और तानाशाही चल रही है। BJP को दूसरों की ओर देखने से पहले अपने दामन में झांकना चाहिए।''