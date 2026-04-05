कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बनाया अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल कर महिला टीचर से कई बार किया रेप, फिर कर दी वायरल

Agra Crime News: यूपी के आगरा शहर में एक महिला शिक्षिका ने अपनी ही महिला सहकर्मी और एक पुरुष शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि दोनों ने मिलकर उसे रेप किया, ब्लैकमेलिंग की और मानसिक रूप से बहुत परेशान किया। यह मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। पीड़िता ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि आरोपियों ने पहले उसे विश्वास में लिया। वे दोनों उसे दोस्त की तरह व्यवहार करते थे। एक दिन मुलाकात के दौरान आरोपियों ने उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई। इसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था।