कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बनाया अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल कर महिला टीचर से कई बार किया रेप, फिर कर दी वायरल

rape: फाइल फोटो पत्रिका
Agra Crime News: यूपी के आगरा शहर में एक महिला शिक्षिका ने अपनी ही महिला सहकर्मी और एक पुरुष शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि दोनों ने मिलकर उसे रेप किया, ब्लैकमेलिंग की और मानसिक रूप से बहुत परेशान किया। यह मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। पीड़िता ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि आरोपियों ने पहले उसे विश्वास में लिया। वे दोनों उसे दोस्त की तरह व्यवहार करते थे। एक दिन मुलाकात के दौरान आरोपियों ने उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई। इसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था।
पीड़िता को उस पेय के बाद बहुत असहज महसूस हुआ और वह काबू में नहीं रही। इसी दौरान आरोपियों ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना ली। इसके बाद उन्होंने इन तस्वीरों का इस्तेमाल करके पीड़िता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक लाख रुपये की मांग की। जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी शिक्षक ने कई बार उसके साथ रेप किया।
आरोपियों ने पीड़िता को लगातार फोन कॉल और मैसेज से धमकाया। उन्होंने कहा कि अगर वह चुप नहीं रही, तो आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल कर देंगे। कुछ तस्वीरें उसके परिवार वालों तक भी भेज दी गईं, जिससे पीड़िता बहुत टूट गई। वह मानसिक रूप से बुरी तरह परेशान हो गई। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने उसे बदनामी का डर दिखाकर चुप रहने के लिए दबाव बनाया। वह डर के मारे किसी को कुछ नहीं बता पा रही थी। लेकिन आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई।
न्यू आगरा थाने की पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब मामले की गहन जांच कर रही है। टीम मोबाइल फोन, चैट मैसेज, कॉल रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारी कहते हैं कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन जांच तेजी से चल रही है। वहीं खबर फैलते ही स्कूल में सनसनी फैल गई, चारों तरफ इस कांड की ही चर्चा होने लगी।
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