घायल भारतीय सेना के जवान की सड़क दुर्घटना में मौत, 12 दिन बाद ली अंतिम सांस

Road accident in Mathura, Army jawan from Agra dies: आगरा में दर्दनाक हादसे में भारतीय सेना के जवान की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के समय सेना का जवान छुट्टी पर अपने गांव आया था जो अपने साढ़ू के साथ ड्यूटी पर वापस जा रहा था। मथुरा में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि साढ़ू की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि सेना का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसका इलाज दिल्ली मिलिट्री हॉस्पिटल में चल रहा था। जहां उसकी भी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना कागरोल थाना क्षेत्र की है।‌