धर्म बदलना चाहती थीं सहेलियां… मुरादाबाद बुर्का कांड की पीड़िता ने खोला राज, सुनकर कांप जाएंगे आप

20 दिसंबर को कोचिंग क्लास के बाहर पांच मुस्लिम सहेलियों ने हिंदू लड़की को बुर्का पहना दिया। ये पूरा वाकया CCTV कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में दिखता है कि लड़कियां हंसते-खेलते उसे बुर्का पहनाती हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद काफी हंगामा मचा। मीडिया से बात करते हुए पीड़ित छात्रा ने कहा कि मेरा नसीब अच्छा था कि मेरी आंखें जल्दी खुल गईं। वरना शायद मैं भी 35 टुकड़ों में कहीं पड़ी मिलती। मेरी मुस्लिम सहेलियां मुझे इस्लाम अपनाने के लिए उकसा रही थीं। वो कहती थीं कि इस्लाम बहुत अच्छा है। मुझे मीट खाने को कहती थीं, बुर्का पहनाती थीं। धीरे-धीरे मुझे उनकी हर बात अच्छी लगने लगी। लगता था जैसे उन्होंने मुझे हिप्नोटाइज कर लिया हो या खाने में कुछ मिलाकर दिया हो। अब छात्रा कहती है कि मेरी आंखें पूरी तरह खुल चुकी हैं। उनका असर अब उतर गया है। मैं उन्हें सजा दिलाना चाहती हूं ताकि वे किसी और हिंदू लड़की को न बरगलाएं।