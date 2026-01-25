धर्म बदलना चाहती थीं सहेलियां… मुरादाबाद बुर्का कांड की पीड़िता ने खोला राज, सुनकर कांप जाएंगे आप

सहेलियों पर जबरन बुर्का पहनाने का आरोप
Moradabad Crime News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक ऐसी घटना हुई है, जिसने सबको चौंका दिया है। यहां 12वीं कक्षा की एक हिंदू छात्रा ने आरोप लगाया है कि उसकी पांच मुस्लिम सहेलियों ने उसे जबरन बुर्का पहनाया और इस्लाम अपनाने के लिए दबाव डाला। अब पुलिस ने उन पांच लड़कियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है।
यह घटना मुरादाबाद के बिलारी कस्बे में हुई। बिलारी जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर है। यहां सहसपुर में जनता इंटर कॉलेज है। इस कॉलेज में 12वीं साइंस की एक छात्रा है, जो हिंदू है। उसके साथ पांच मुस्लिम लड़कियां दोस्त हैं। ये छह लड़कियां स्कूल के साथ-साथ केमिस्ट्री की कोचिंग भी एक साथ जाती हैं। डेढ़ साल से इनकी अच्छी दोस्ती थी।
20 दिसंबर को कोचिंग क्लास के बाहर पांच मुस्लिम सहेलियों ने हिंदू लड़की को बुर्का पहना दिया। ये पूरा वाकया CCTV कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में दिखता है कि लड़कियां हंसते-खेलते उसे बुर्का पहनाती हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद काफी हंगामा मचा। मीडिया से बात करते हुए पीड़ित छात्रा ने कहा कि मेरा नसीब अच्छा था कि मेरी आंखें जल्दी खुल गईं। वरना शायद मैं भी 35 टुकड़ों में कहीं पड़ी मिलती। मेरी मुस्लिम सहेलियां मुझे इस्लाम अपनाने के लिए उकसा रही थीं। वो कहती थीं कि इस्लाम बहुत अच्छा है। मुझे मीट खाने को कहती थीं, बुर्का पहनाती थीं। धीरे-धीरे मुझे उनकी हर बात अच्छी लगने लगी। लगता था जैसे उन्होंने मुझे हिप्नोटाइज कर लिया हो या खाने में कुछ मिलाकर दिया हो। अब छात्रा कहती है कि मेरी आंखें पूरी तरह खुल चुकी हैं। उनका असर अब उतर गया है। मैं उन्हें सजा दिलाना चाहती हूं ताकि वे किसी और हिंदू लड़की को न बरगलाएं।
छात्रा के भाई ने बिलारी थाने में FIR दर्ज कराई। आरोप है कि पांच मुस्लिम लड़कियों ने जबरन बुर्का पहनाया और धर्म बदलने की कोशिश की। पुलिस ने यूपी के एंटी-कन्वर्जन लॉ के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सभी आरोपी नाबालिग हैं। पुलिस अब जांच कर रही है कि यह मजाक था या सच में धर्मांतरण की कोशिश। यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। हिंदू संगठनोंमें इस केस को लेकर रोष है। उन्होंने इस मुद्दे पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
