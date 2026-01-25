25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

धर्म बदलना चाहती थीं सहेलियां… मुरादाबाद बुर्का कांड की पीड़िता ने खोला राज, सुनकर कांप जाएंगे आप

Moradabad news: मुरादाबाद से धर्मांतरण दबाव का मामला सामने आया है। एक हिंदू छात्रा का आरोप है कि उसकी मुस्लिम सहेलियों ने उसे बुर्का पहनाया और इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Anuj Singh

Jan 25, 2026

सहेलियों पर जबरन बुर्का पहनाने का आरोप

सहेलियों पर जबरन बुर्का पहनाने का आरोप

Moradabad Crime News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक ऐसी घटना हुई है, जिसने सबको चौंका दिया है। यहां 12वीं कक्षा की एक हिंदू छात्रा ने आरोप लगाया है कि उसकी पांच मुस्लिम सहेलियों ने उसे जबरन बुर्का पहनाया और इस्लाम अपनाने के लिए दबाव डाला। अब पुलिस ने उन पांच लड़कियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है।

घटना कब और कहां हुई?

यह घटना मुरादाबाद के बिलारी कस्बे में हुई। बिलारी जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर है। यहां सहसपुर में जनता इंटर कॉलेज है। इस कॉलेज में 12वीं साइंस की एक छात्रा है, जो हिंदू है। उसके साथ पांच मुस्लिम लड़कियां दोस्त हैं। ये छह लड़कियां स्कूल के साथ-साथ केमिस्ट्री की कोचिंग भी एक साथ जाती हैं। डेढ़ साल से इनकी अच्छी दोस्ती थी।

20 दिसंबर को क्या हुआ?

20 दिसंबर को कोचिंग क्लास के बाहर पांच मुस्लिम सहेलियों ने हिंदू लड़की को बुर्का पहना दिया। ये पूरा वाकया CCTV कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में दिखता है कि लड़कियां हंसते-खेलते उसे बुर्का पहनाती हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद काफी हंगामा मचा। मीडिया से बात करते हुए पीड़ित छात्रा ने कहा कि मेरा नसीब अच्छा था कि मेरी आंखें जल्दी खुल गईं। वरना शायद मैं भी 35 टुकड़ों में कहीं पड़ी मिलती। मेरी मुस्लिम सहेलियां मुझे इस्लाम अपनाने के लिए उकसा रही थीं। वो कहती थीं कि इस्लाम बहुत अच्छा है। मुझे मीट खाने को कहती थीं, बुर्का पहनाती थीं। धीरे-धीरे मुझे उनकी हर बात अच्छी लगने लगी। लगता था जैसे उन्होंने मुझे हिप्नोटाइज कर लिया हो या खाने में कुछ मिलाकर दिया हो। अब छात्रा कहती है कि मेरी आंखें पूरी तरह खुल चुकी हैं। उनका असर अब उतर गया है। मैं उन्हें सजा दिलाना चाहती हूं ताकि वे किसी और हिंदू लड़की को न बरगलाएं।

परिवार ने क्या किया?

छात्रा के भाई ने बिलारी थाने में FIR दर्ज कराई। आरोप है कि पांच मुस्लिम लड़कियों ने जबरन बुर्का पहनाया और धर्म बदलने की कोशिश की। पुलिस ने यूपी के एंटी-कन्वर्जन लॉ के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सभी आरोपी नाबालिग हैं। पुलिस अब जांच कर रही है कि यह मजाक था या सच में धर्मांतरण की कोशिश। यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। हिंदू संगठनोंमें इस केस को लेकर रोष है। उन्होंने इस मुद्दे पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

ये भी पढ़ें

26 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सब रहेंगे बंद, सरकार ने जारी किया आदेश
लखनऊ
26 जनवरी को यूपी में सब कुछ बंद!

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

25 Jan 2026 09:43 am

Published on:

25 Jan 2026 09:34 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / धर्म बदलना चाहती थीं सहेलियां… मुरादाबाद बुर्का कांड की पीड़िता ने खोला राज, सुनकर कांप जाएंगे आप

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नोएडा की ठंड बनी काल, मुरादाबाद के दो भाइयों की दम घुटने से मौत, घर से उठे दो जनाजे तो हर आंख हुई नम

noida angithi gas death moradabad brothers
मुरादाबाद

UP Politics: नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस को कहा अलविदा: यूपी की राजनीति में बड़ा भूचाल, अजय राय पहुंचे मनाने

nasimuddin siddiqui quits congress up politics
मुरादाबाद

मुरादाबाद में नाबालिग हिंदू लड़की को बुर्का पहनाने का मामला, 5 मुस्लिम सहेलियों पर FIR, मचा हड़कंप

moradabad minor burqa controversy case
मुरादाबाद

यूपी में फिर करवट लेगा मौसम: आंधी-बारिश और ठंड का अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर

up weather live imd rain storm cold alert
मुरादाबाद

पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक: यूपी में 50 किमी रफ्तार की हवाएं, गरज-चमक संग बारिश और घने कोहरे की चेतावनी

up weather rain fog alert 23 jan
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.