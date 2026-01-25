26 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सब रहेंगे बंद, सरकार ने जारी किया आदेश

सरकार चाहती है कि इस दिन लोग खुशी-खुशी उत्सव मनाएं, राष्ट्र के प्रति सम्मान दिखाएं और देशभक्ति की भावना जगाएं। छुट्टी होने से लोग कई सारे प्लान भी बना रहे हैं। निजी स्कूल और दफ्तरों पर यह आदेश लागू नहीं होता, लेकिन ज्यादातर निजी जगहें भी इस दिन छुट्टी देती हैं या सिर्फ कार्यक्रम रखती हैं। वहीं किसी प्रकार से बैंक और अन्य संस्था भी नहीं खुलेंगे। बता दें कि सोमवार को गणतंत्र दिवस होने के कारण लोगों को लंबी छुट्टी मिली है। शनिवार, रविवार और सोमवार को लोग इस बार छुट्टी का आंनद ले रहे हैं।