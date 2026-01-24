गर्लफ्रेंड के साथ बेंगलुरु में सेटल होने का सपना, उड़ा दिए 7.70 करोड़, कंप्यूटर ऑपरेटर ही निकाला चोरी का मास्टरमाइंड

पुलिस के मुताबिक अनुपम शर्मा ने अपने भाई अनुराग शर्मा और दोस्त संजय सिंह के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई। वारदात वाली रात अनुपम फैक्ट्री के पीछे से अर्थिंग पाइप के सहारे टीन शेड पर चढ़ा और पहली मंजिल पर पहुंच गया। उसने शीशा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और मालिक के ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे का रुख ऊपर कर दिया। इसके बाद लॉकर तोड़कर नकदी और कीमती ज्वेलरी बैग और बोरी में भर ली।