नोएडा के नामी स्कूल ने पैरेंट्स को भेजा मेल, कहा- LPG संकट, सोमवार से खुद करें बच्चों के लंच की व्यवस्था

नोएडा के एक नामी स्कूल ने अभिभावकों को मेल करके कहा है कि, पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण गैस की कमी हो गई है। इसी वजह से उन्हें स्कूल के लंच और स्नैक्स कार्यक्रम के लिए पर्याप्त एलपीजी नहीं मिल पा रही है। फिलहाल उनके पास सिर्फ दो दिन का ही गैस स्टॉक बचा है। उम्मीद है कि उन्हें शनिवार तक नया गैस सिलेंडर मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पाया, तो सोमवार 16 मार्च से वह बच्चों के लिए लंच और स्नैक्स उपलब्ध नहीं करा पाएंगे।