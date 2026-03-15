मौसम अचानक पलटा 15 शहरों में बारिश, 35 जिलों में बारिश- ओले गिरने का अलर्ट, जानिए कब तक ऐसे रहेगा मौसम

बारिश और तेज हवा का असर खेतों में खड़ी फसलों पर भी पड़ रहा है। कई जगह गेहूं की फसल तेज हवा के कारण झुक गई है। किसानों का कहना है कि इस समय गेहूं की फसल पकने की अवस्था में है। ऐसे में बारिश और तेज हवा से फसल को नुकसान होने का खतरा बढ़ गया है। तेज हवा के कारण कुछ इलाकों में गेहूं की फसल गिर गई। जिससे दाने खराब होने की संभावना भी बढ़ जाती है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कुछ जिलों में तापमान काफी ज्यादा रहा। बांदा प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। जहां अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं झांसी में 38.3 डिग्री और उरई में 37.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।