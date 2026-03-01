बारात में पैसे बटोरने पर हुआ विवाद, चाकू से किया हमला, एक की मौत

इसी दौरान प्रथम पक्ष का एक युवक अपने भाई के साथ पैसे बटोरने के बाद घर लौट रहा था। वहीं दूसरी ओर दूसरे पक्ष के कुछ युवक और एक नाबालिग भी अपने साथियों के साथ वापस जा रहे थे। रास्ते में दोनों पक्षों के बीच न्यौछावर के पैसों के बंटवारे को लेकर कहासुनी हो गई। पुलिस के मुताबिक एक नाबालिग ने अपने साथी आसिफ उर्फ अत्थी को बताया कि मृतक ने उसके हिस्से के पैसे ले लिए हैं। इस बात से नाराज होकर आसिफ उर्फ अत्थी ने अपने साथियों रौनक, तौसीफ, सुदामा, सरफराज और एक अन्य नाबालिग के साथ मिलकर युवक पर हमला कर दिया।