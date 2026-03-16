Pre-Monsoon Alert : प्री-मानसून ने पकड़ी रफ्तार, 17, 18, 19, 20, 21 मार्च को इन जिलों बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने 16 और 17 मार्च को उत्तर प्रदेश के 42 से अधिक जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके सा‌थ ही लगभग 20 जिलों में ओले गिरने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश हो रही है। इसका असर अगले दो दिनों तक रहेगा। इस वजह है पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 19 मार्च से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है।