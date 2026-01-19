19 जनवरी 2026,

सोमवार

मुजफ्फरनगर

प्यार ने ले ली जान! 14 दिसंबर से गायब युवक का जंगल से मिला कंकाल, लड़की के भाइयों पर इल्जाम

Crime News: यूपी के मुजफ्फरनगर में 14 दिसंबर से लापता 19 वर्षीय सचिन का कंकाल जंगल में मिला। पुलिस को यह प्रेम प्रसंग से जुड़ा हत्या का मामला लग रहा है।

2 min read
Google source verification

मुजफ्फरनगर

image

Anuj Singh

Jan 19, 2026

Love Affair बना मौत की वजह

Love Affair बना मौत की वजह (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Muzaffarnagar Crime News: यूपी के मुजफ्फरनगर में एक दुखद घटना सामने आई है। बुढ़ाना थाना क्षेत्र के नगवा गांव से लापता 19 साल के युवक सचिन का कंकाल रविवार को जंगल में मिला। पुलिस को शक है कि यह हत्या का मामला है, जो प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है।

कंकाल कैसे मिला?

रविवार सुबह गांव नगवा के जंगल में कुछ किसानों को खेतों में मानव कंकाल के टुकड़े बिखरे मिले। सूचना मिलते ही सीओ गजेंद्र पाल सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। गांव के एक परिवार के लोग भी वहां आए। पुलिस ने कंकाल के सभी अवशेष इकट्ठा किए। एक खेत में शर्ट और जूते मिले, जिन्हें देखकर परिवार ने पहचान लिया कि यह लापता युवक सचिन का है।

परिवार की पहचान और गुमशुदगी

सचिन के भाई विपिन ने बताया कि उनका भाई 14 दिसंबर से लापता था। 4 जनवरी को पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। परिवार वाले लगातार तलाश करवा रहे थे और हत्या की आशंका भी जता रहे थे। सचिन चार भाइयों में सबसे छोटा था। बड़ा और तीसरा भाई शादीशुदा हैं, जबकि दूसरा भाई मानसिक रोग से पीड़ित है।

हत्या का आरोप किस पर

विपिन ने बागपत जिले के दाहा गांव के तीन सगे भाइयों- गौरव, देव और विराज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। ये तीनों मृतक की भाभी के बुआ के बेटे हैं। आरोप है कि सचिन का इनकी बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी रिश्ते से नाराज होकर इन तीनों ने सचिन की हत्या कर दी और शव के टुकड़े करके जंगल में छिपा दिए।

पुलिस की जांच

पुलिस ने कंकाल के अवशेष अपने कब्जे में ले लिए। फोरेंसिक टीम ने मौके का मुआयना किया। सभी सामान जांच के लिए भेज दिया गया है। सीओ ने कहा कि डीएनए टेस्ट के बाद ही मौत की पुष्टि और अन्य बातें स्पष्ट होंगी। आरोपियों की तलाश जारी है। मामले की गहन जांच की जा रही है। यह घटना इलाके में सनसनी फैला रही है। प्रेम प्रसंग में हत्या जैसी वारदातें समाज के लिए चिंता का विषय हैं। पुलिस जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है।

Updated on:

19 Jan 2026 09:13 am

Published on:

19 Jan 2026 08:31 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Muzaffarnagar / प्यार ने ले ली जान! 14 दिसंबर से गायब युवक का जंगल से मिला कंकाल, लड़की के भाइयों पर इल्जाम

