प्यार ने ले ली जान! 14 दिसंबर से गायब युवक का जंगल से मिला कंकाल, लड़की के भाइयों पर इल्जाम

पुलिस ने कंकाल के अवशेष अपने कब्जे में ले लिए। फोरेंसिक टीम ने मौके का मुआयना किया। सभी सामान जांच के लिए भेज दिया गया है। सीओ ने कहा कि डीएनए टेस्ट के बाद ही मौत की पुष्टि और अन्य बातें स्पष्ट होंगी। आरोपियों की तलाश जारी है। मामले की गहन जांच की जा रही है। यह घटना इलाके में सनसनी फैला रही है। प्रेम प्रसंग में हत्या जैसी वारदातें समाज के लिए चिंता का विषय हैं। पुलिस जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है।