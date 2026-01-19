यूपी में मौसम का बड़ा खेल! कहीं धूप तो कहीं घना कोहरा, 22 जनवरी से शुरू होगा बारिश का दौर

UP Weather Update: यूपी के मौसम में तेजी से उलटफेर जारी है। राज्य के एक हिस्से में गर्मी देखी जा रही है, तो वहीं दूसरे हिस्से लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह और शाम कोहरा नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बता दिया है कि कोहरा जल्द ही समाप्ता होने वाला है। IMD के अनुसार, आज राज्य के कई हिस्से में घने से घने कोहरे पड़ने के आसार हैं । कोहरे के कारण लोगों को सुबह थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विभाग ने कोहरे की आशंका के साथ येलो अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर समेत अन्य जिलों के लिए है।