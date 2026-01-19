19 जनवरी 2026,

सोमवार

देवरिया

यूपी में मौसम का बड़ा खेल! कहीं धूप तो कहीं घना कोहरा, 22 जनवरी से शुरू होगा बारिश का दौर

Rain Alert: उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है। कई जिलों में सुबह-शाम घना कोहरा छाया हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में धूप निकल रही है।

2 min read
Google source verification

देवरिया

image

Anuj Singh

Jan 19, 2026

up weather heavy fog cold wave alert 2025

ठंड का अलर्ट | Image Source - Pinterest

UP Weather Update: यूपी के मौसम में तेजी से उलटफेर जारी है। राज्य के एक हिस्से में गर्मी देखी जा रही है, तो वहीं दूसरे हिस्से लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह और शाम कोहरा नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बता दिया है कि कोहरा जल्द ही समाप्ता होने वाला है। IMD के अनुसार, आज राज्य के कई हिस्से में घने से घने कोहरे पड़ने के आसार हैं । कोहरे के कारण लोगों को सुबह थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विभाग ने कोहरे की आशंका के साथ येलो अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर समेत अन्य जिलों के लिए है।

गरज-चमक के दिन शुरू

IMD के मुताबिक, प्रदेश में अभी तक कोहरा छाया हुआ था, लेकिन अब बारिश और गरज-चमक के दिन शुरू होने वाले हैं। IMD के ताजा अपडेट के मुताबिक, 22 जनवरी से अगले 3 दिनों तक कई जिलों में बूंदाबांदी होगी। कहीं-कहीं बादलों की गड़गड़ाहट भी सुनाई दे सकती है।

कोहरे का येलो अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी और पूर्वी यूपी के 25 जिलों में सुबह 100 से 500 मीटर तक की दृश्यता कम हो सकती है। इन जिलों में आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और संतकबीरनगर शामिल हैं। मौसम विभाग ने इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 20 जनवरी को पूरे प्रदेश में मौसम सामान्य रहेगा, यानी ग्रीन जोन।

धूप निकलेगी इन जिलों में

वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, सोनभद्र, प्रयागराज, जौनपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, कानपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के जिलों में आज आसमान साफ रहेगा। धूप अच्छी खिलेगी। लेकिन सुबह और रात में ठंड काफी तेज रहेगी।

लखनऊ और नोएडा में मौसम

लखनऊ में सोमवार सुबह छिछला कोहरा दिख सकता है। दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ हो जाएगा और धूप निकलेगी, जिससे ठंड से राहत मिलेगी। आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। नोएडा में भी मौसम लगभग ऐसा ही रहेगा। यहां न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और अधिकतम 22 डिग्री के करीब होगा। आने वाले दिनों में तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है।

आने वाले दिनों में बारिश

22 जनवरी से मौसम में बड़ा उलटफेर होगा। कई जिलों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी शुरू हो जाएगी। कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बादल गड़गड़ाएंगे। इससे ठंड में कुछ कमी आएगी, लेकिन यात्रा करते समय सावधानी रखें। मौसम विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि कोहरे और बारिश के दौरान सतर्क रहें।

Published on:

19 Jan 2026 07:37 am

देवरिया

