माघ मेले में शंकराचार्य को पुलिस ने रोका, धक्का-मुक्की, अविमुक्तेश्वरानंद ने सन्नान करने से किया मना

Prayagraj Magh Mela Today: प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों और पुलिस के बीच तीखी धक्का-मुक्की हुई। अफसरों से भी विवाद बढ़ गया, और पुलिस ने शिष्यों को दौड़ाकर पकड़कर हिरासत में ले लिया। जानकारी के अनुसार, पुलिस ने भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए शंकराचार्य को रथ से उतरकर पैदल जाने को कहा था, लेकिन शिष्यों ने इसका पालन नहीं किया और आगे बढ़ने लगे। इसके बाद हॉट टॉक और बहस के बाद हालात जल्दी ही हाथापाई तक पहुँच गए। शंकराचार्य ने बाद में शिष्यों को छुड़वाने पर जोर दिया।